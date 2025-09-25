Bihar Chunav: हैदराबाद से आया तो सवाल, हरियाणा से आया तो चुप? ओवैसी का संजय यादव पर सीधा वार बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर अब और भी तेज होता जा रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेता एक-दूसरे पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे। इसी कड़ी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान बड़ा बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर हमला बोला और कहा, “हैदराबाद से मेरा आना लोगों को खटकता है, लेकिन हरियाणा से कोई बिहार का राज्यसभा सांसद बन जाए तो किसी को ऐतराज नहीं होता।”
किशनगंज में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने अपने चिर-परिचित अंदाज में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से नहीं। इसमें बुरी बात क्या है? यहां आकर मैं सीमांचल की आवाज उठाता हूं, यहां की जनता के हक की बात करता हूं। अगर मेरे आने से कुछ लोगों की नींद उड़ गई है और चैन बर्बाद हो गया है, तो यह मेरे आने की सफलता है।”
ओवैसी ने यह भी साफ किया कि बिहार के सीमांचल से उनका जुड़ाव महज राजनीतिक नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, “जब तक ऊपर वाला जिंदा रखेगा, मैं सीमांचल आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे यहां आने से नहीं रोक सकती। सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है।” उनके इस बयान पर सभा में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं और नारे लगाए।
ओवैसी ने अपने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग उनके बिहार आने पर सवाल उठाते हैं, वे दरअसल जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “जो लोग कह रहे हैं कि मैं बाहरी हूं, वे खुद जनता को धोखा दे रहे हैं। सीमांचल के लोगों ने हमें चुना, हमें यहां बुलाया। जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और विकास उनसे ध्यान हटाने के लिए यह ‘बाहरी-भीतरी’ का खेल खेला जा रहा है।”
AIMIM से जीते चार विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस पर भी ओवैसी ने तीखा वार किया। उन्होंने कहा, “ये चारों विधायक AIMIM की वजह से चुनाव जीतकर आए थे। लेकिन इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा और सीमांचल की जनता के साथ धोखा किया। यह लोग सत्ता के लालच में बिक गए। जो लोग खुद जनता के साथ गद्दारी कर चुके हैं, वे आज हमें नसीहत दे रहे हैं।”
बिहार में चुनावी माहौल जैसे-जैसे गर्म हो रहा है, बयानबाजी भी तेज हो रही है। हाल ही में तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य ने संजय यादव को लेकर तंज कसे थे। अब ओवैसी ने सीधे निशाना साधकर इस सियासी खेमेबाज़ी को और तूल दे दिया है।
AIMIM चीफ इन दिनों सीमांचल न्याय यात्रा पर हैं और लगातार जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों में उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। उनके बयानों से साफ है कि वे सीमांचल को चुनावी एजेंडा बनाने के मूड में हैं।