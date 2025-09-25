Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

किशनगंज

Bihar Chunav: हैदराबाद से आया तो सवाल, हरियाणा से आया तो चुप? ओवैसी का संजय यादव पर सीधा वार

Bihar Chunav: हैदराबाद से आने पर सवाल उठाने वालों पर ओवैसी ने निशाना साधा, कहा- हरियाणा से आने वाले को कोई नहीं पूछता। सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान दिए गए इस बयान से बिहार की सियासत और गरमा गई है।

किशनगंज

Rajesh Kumar Ojha

Sep 25, 2025

Asaduddin Owaisi
असदुद्दीन ओवैसी (Photo-IANS)

Bihar Chunav: हैदराबाद से आया तो सवाल, हरियाणा से आया तो चुप? ओवैसी का संजय यादव पर सीधा वार बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर अब और भी तेज होता जा रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेता एक-दूसरे पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे। इसी कड़ी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान बड़ा बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर हमला बोला और कहा, “हैदराबाद से मेरा आना लोगों को खटकता है, लेकिन हरियाणा से कोई बिहार का राज्यसभा सांसद बन जाए तो किसी को ऐतराज नहीं होता।”

‘मैं चांद से नहीं आया हूं’ – ओवैसी

किशनगंज में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने अपने चिर-परिचित अंदाज में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “मैं हैदराबाद से आया हूं, कोई चांद से नहीं। इसमें बुरी बात क्या है? यहां आकर मैं सीमांचल की आवाज उठाता हूं, यहां की जनता के हक की बात करता हूं। अगर मेरे आने से कुछ लोगों की नींद उड़ गई है और चैन बर्बाद हो गया है, तो यह मेरे आने की सफलता है।”

‘सिर्फ मौत ही रोक सकती है सीमांचल आना’

ओवैसी ने यह भी साफ किया कि बिहार के सीमांचल से उनका जुड़ाव महज राजनीतिक नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, “जब तक ऊपर वाला जिंदा रखेगा, मैं सीमांचल आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे यहां आने से नहीं रोक सकती। सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है।” उनके इस बयान पर सभा में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं और नारे लगाए।

जनता को धोखा दे रहे विरोधी – AIMIM चीफ

ओवैसी ने अपने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग उनके बिहार आने पर सवाल उठाते हैं, वे दरअसल जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “जो लोग कह रहे हैं कि मैं बाहरी हूं, वे खुद जनता को धोखा दे रहे हैं। सीमांचल के लोगों ने हमें चुना, हमें यहां बुलाया। जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और विकास उनसे ध्यान हटाने के लिए यह ‘बाहरी-भीतरी’ का खेल खेला जा रहा है।”

बागी विधायकों पर भी साधा निशाना

AIMIM से जीते चार विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस पर भी ओवैसी ने तीखा वार किया। उन्होंने कहा, “ये चारों विधायक AIMIM की वजह से चुनाव जीतकर आए थे। लेकिन इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा और सीमांचल की जनता के साथ धोखा किया। यह लोग सत्ता के लालच में बिक गए। जो लोग खुद जनता के साथ गद्दारी कर चुके हैं, वे आज हमें नसीहत दे रहे हैं।”

चुनावी मौसम में गरमा रही राजनीति

बिहार में चुनावी माहौल जैसे-जैसे गर्म हो रहा है, बयानबाजी भी तेज हो रही है। हाल ही में तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य ने संजय यादव को लेकर तंज कसे थे। अब ओवैसी ने सीधे निशाना साधकर इस सियासी खेमेबाज़ी को और तूल दे दिया है।

सीमांचल न्याय यात्रा से बढ़ी हलचल

AIMIM चीफ इन दिनों सीमांचल न्याय यात्रा पर हैं और लगातार जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों में उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। उनके बयानों से साफ है कि वे सीमांचल को चुनावी एजेंडा बनाने के मूड में हैं।

ये भी पढ़ें

रहें सतर्क! बिहार में फिर से बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट, कई जिलों में खतरे की घंटी
पटना

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

25 Sept 2025 03:13 pm

Hindi News / Bihar / Kishanganj / Bihar Chunav: हैदराबाद से आया तो सवाल, हरियाणा से आया तो चुप? ओवैसी का संजय यादव पर सीधा वार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.