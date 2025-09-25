Bihar Chunav: हैदराबाद से आया तो सवाल, हरियाणा से आया तो चुप? ओवैसी का संजय यादव पर सीधा वार बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर अब और भी तेज होता जा रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेता एक-दूसरे पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे। इसी कड़ी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान बड़ा बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव पर हमला बोला और कहा, “हैदराबाद से मेरा आना लोगों को खटकता है, लेकिन हरियाणा से कोई बिहार का राज्यसभा सांसद बन जाए तो किसी को ऐतराज नहीं होता।”