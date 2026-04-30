अधिक सीटें जीतकर सत्ता में लौटेगी तृणमूल: अभिषेक, राज्य में परिवर्तन के लिए शुभ संकेत: भाजपा

छिटपुट हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव दो चरणों में संपन्न हो जाने के बाद जीत को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा अपने-अपने दावे कर रही हैं। तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि उनकी पार्टी इस बार ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में लौटेगी, वही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेताओं ने पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के उत्साह पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि यह राज्य में परिवर्तन के लिए शुभ संकेत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य, केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर, वरिष्ठ नेता दिलीप घोष और अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने मीडिया से बातचीत में ऐसे ही विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि लोगों ने बिना डर और धमकी के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल किया।