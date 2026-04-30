पश्चिम बंगाल: फिर ममता या पहली बार भाजपा सरकार, फैसला 4 को

अब 4 मई को मतगणना के बाद साफ होगा कि सत्ता-विरोधी लहर और मतदाता सूची में संशोधन से राज्य सचिवालय, नवान्न में सत्ता के समीकरण में कोई बदलाव आएगा या नहीं। टीएमसी ने मतदान को इस बात का प्रमाण माना कि उसकी कल्याणकारी नीतियां और ममता बनर्जी की दक्षिण बंगाल पर पकड़ बरकरार है। इसके विपरीत, भाजपा ने इसे इस बात का संकेत माना कि कथित भ्रष्टाचार, भर्ती घोटालों, कानून-व्यवस्था संबंधी चिंताओं और सत्ता विरोधी लहर को लेकर लोगों का गुस्सा सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक मौन लामबंदी में तब्दील हो गया है। पहले चरण में जहां भाजपा ने उत्तर बंगाल में अपनी जीत को बरकरार रखने की कोशिश की थी, वहीं इसके विपरीत अंतिम चरण में लड़ाई पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ तक सिमटी रही। सत्तारूढ़ पार्टी ने 2021 में इन 142 सीट में से 123 सीट जीती थीं और भाजपा ने केवल 18 तथा आईएसएफ ने एक सीट पर जीत दर्ज की थी।