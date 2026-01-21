अमावस की रात सा अंधकार मिटाती है भागवत कथा: प. मालीराम शास्त्री

कोलकाता. 'भागवत कथा भव पार होने की वैतरणी है और अगर इसका लाभ पतित पावन मां गंगा के किनारे वो भी माघ मास के साथ-साथ गुप्त नवरात्रि में बंगेश्वर महादेव जैसे प्रसिद्ध शिवधाम में सुलभ हो जाए तो इससे परम कल्याणकारी और कुछ नहीं हो सकता। यह बात सप्त दिवसीय श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ करते हुए भागवत मर्मज्ञ पंडित मालीराम शास्त्री ने कही। सलकिया बांधाघाट स्थित बंगेश्वर महादेव नया मंदिर में भागवत जन-कल्याण ट्रस्ट की ओर से दिलीप-सरोज चौधरी (अनमोल ग्रुप) के मुख्य यजमानत्व और महेश कुमार शर्मा (नेचुरल ग्रुप) के संरक्षण में आयोजित कथा प्रसंग के अनुसार भागवत महात्म्य बताते हुए कहा कि भागवत ही भगवान है और जो पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ इस कथा का श्रवण और मनन करता है। उसके जीवन से अमावस की काली रात सा अंधकार मिटकर पूर्णिमा की चांदनी रात सा प्रकाश और शीतलता व्याप्त हो सकती है।