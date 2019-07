Ishrat threatened to kill him after participating in Hanuman Chalisa: हनुमान चालीसा पाठ में भाग लेने पर इशरत को जान से मारने की धमकी

north howrah near AC market on dobson road हावड़ा के डबसन रोड स्थित हनुमान मंदिर के समक्ष आयोजित Ishrat threatened to kill him after participating in Hanuman Chalisaसामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में हिस्सा लेने वाली तीन तलाक की फरियादी इशरत जहां को बुधवार को जान से मारने की धमकी दी गई। उसे घर व मुहल्ले से भी निकालने की भी धमकी दी गई। इस संबंध में इशरत जहां ने गोलाबाड़ी थाने में लिखित तौर पर शिकायत दर्ज कराई है। इस धमकी के कारण इशरत जहां ने फिलहाल 50 नंबर रोजमेरी लेन में शरण ली हुई है। उसने अपनी शिकायत में गोलाबाड़ी थाना प्रभारी को सौंप कर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। अपनी शिकायत में इशरत ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा है कि बुधवार को वह अपने बच्चे के स्कूल से अपने घर लौट रही थी उसी दौरान नंद घोष रोड में उनके मकान के पास मुस्तफा अंसारी व मकान मालिक मुनाजीर हुसैन सहित सकैड़ों लोगों ने उनपर अंगुली दिखाकर कहा कि तुमने हनुमान चालीसा पाठ में क्यों हिस्सा लिया था? इसको लेकर जान से मारने की धमकी और घर से भगाने की धमकी दी गई। इशरत ने कहा कि वह धर्मनिरपेक्ष देश में रहती है। यह उनका मामला है कि वे किस धर्म के प्रति ताल्लुक रखेंगी कहां जाएंगी। इशरत ने यह भी आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट में वह तीन तलाक के मामले की फरियादी थी। उसी समय से उसको समय समय पर जान से मारने की धमकी दी जा रही।