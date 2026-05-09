शनिवार बना ऐतिहासिक दिन, पश्चिम बंगाल में बनी भाजपा की पहली सरकार

पश्चिम बंगाल में एक अहम घटनाक्रम के तहत राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य की विधानसभा को भंग करने का महत्वपूर्ण आदेश गुरुवार को जारी कर दिया। यह आदेश 7 मई से प्रभावी हो गया। इसके साथ ही राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (2) के उपखंड (ख) में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह निर्णय लिया। लोक भवन, कोलकाता द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, राज्यपाल ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य विधानसभा को भंग कर दिया। इस संवैधानिक कार्रवाई के बाद राज्य में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख ने राजनीतिक स्थिति को जटिल बना दिया था। उन्होंने कहा था कि वे लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। वे चुनाव में हारी नहीं हैं, बल्कि उन्हें साजिश के तहत हराया गया है। जबकि राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। बारिश होने की संभावना के बीच समारोह के लिए महानगर के ब्रिगेड ग्राउंड में तैयारियां चल रही हैं। समारोह नौ मई को सुबह 10 बजे से होगा। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे।