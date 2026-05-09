बंगाल में भाजपा की पहली सरकार का सपना साकार

सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजग के दूसरे वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन किया। भाजपा ने हाल में हुए चुनाव में 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीट जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही राज्य में तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत हो गया। सुवेंदु अधिकारी के शपथ लेने के तुरंत बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने नई मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीथ प्रामाणिक और क्षुदिराम टुडू को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ब्रिगेड परेड मैदान को चुना, जो कभी वाम दलों की विशाल रैलियों का गढ़ था और बाद में तृणमूल कांग्रेस के लिए भी एक प्रमुख राजनीतिक मैदान रहा।