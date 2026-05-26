यदि इस अनूठे मैंग्रोव साम्राज्य को बचाना है, तो भारत और बांग्लादेश को मिलकर संयुक्त रूप से और अधिक कड़े जमीनी कदम उठाने होंगे, अन्यथा ग्लोबल वार्मिंग की लहरें इस सुंदर कुदरती करिश्मे को इतिहास के पन्नों में समेट देंगी। प्रोफेसर गोपाल मुखोपाध्याय, पर्यावरण विशेषज्ञ

सुंदरवन वैश्विक पर्यावरण की धरोहर है। राज्य सरकार की 4,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में नई मैंग्रोव प्रजातियां लगाने की मुहिम और स्थानीय स्तर पर महिलाओं की पर्यावरण मित्र के रूप में बढ़ती भागीदारी एक नई उम्मीद जगाती है। सुंदरवन का भारतीय हिस्सा अत्यंत जटिल और संवेदनशील है। यहाँ के कुल 4,260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से लगभग 1,700 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा केवल नदियों, संकरी खाड़ियों और जलमार्गों से घिरा हुआ है। हालिया वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार, सुंदरवन लगभग 453 वन्यजीव प्रजातियों का सुरक्षित ठिकाना है, जिसमें 290 प्रकार के पक्षी, 120 प्रकार की मछलियाँ, 42 स्तनधारी और 35 सरीसृप प्रजातियाँ शामिल हैं।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी मंजूरी के बाद सुंदरवन टाइगर रिजर्व के दायरे को करीब 1,100 वर्ग किलोमीटर बढ़ाने का अंतिम प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास है। इस विस्तार के बाद यह टाइगर रिजर्व 2,585 वर्ग किमी से बढ़कर 3,629 वर्ग किलोमीटर से अधिक का हो जाएगा, जिससे यह आंध्र प्रदेश के नागार्जुनसागर-श्रीशैलम के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बन जाएगा।