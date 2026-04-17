पश्चिम बंगालः एसआईआर के गणित को हल करने में जुटीं राजनीतिक पार्टियां

राज्य की महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री शशि पांजा ने कहा कि हम इसलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में हिन्दुओं के नाम भी कटे हैं। इतनी जल्दबाजी क्या थी। राज्य में गलत राजनीतिक विमर्श गढ़ने के लिए एसआईआर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि सभी घुसपैठियों के नाम कटे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें लोगों को समझाने में काफी समय लग रहा है। मंत्री ने आरोप लगाया कि आम जनता उन्नयन नामक नई पार्टी खड़ी की गई ताकि वो पार्टी वोट काट सके। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने मतुआ समाज से वादाखिलाफी की है। उनको नागरिकता भी नहीं मिली और उनके नाम भी कट गए।