Strategy: पश्चिम बंगाल में चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की कवायद

मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से रोकने के लिए प्रशासन को सतर्क करने के बाद चौथी बार पश्चिम बंगाल ( West Bengal for the fourth time ) की सत्ता पर काबिज होने के लिए अभी से तत्पर मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी (Chief Minister and Trinamool Congress chief Mamata Banerjee) ने अब अपनी पार्टी की सक्रियता बढ़ाने के लिए बैठक बुलाई है। आगामी गुरुवार को कोलकाता के नेताजी इनडोर स्टेडियम में बैठक 2026 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बुलाई गई है।