Sushmita Dev vs Mahua Moitra: महुआ पर सुष्मिता का करारा तंज, बोलीं- कोई पार्टी आपको साथ नहीं लेना चाहती

Sushmita Dev vs Mahua Moitra: पश्चिम बंगाल में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। हाल ही में बीजेपी में शामिल होकर राज्यसभा उम्मीदवार बनीं सुष्मिता देव ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर तंज कसते हुए कहा कि "आप जैसे लोगों की बीजेपी जैसी पार्टी में कोई जगह नहीं है।" दरअसल, सुष्मिता देव ने महुआ मोइत्रा के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें महुआ ने कहा था कि वह कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं होंगी।