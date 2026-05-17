बंगाल प्रशासन लगातार उठा रहा सख्त कदम, विरोध की आवाजें भी उठ रहीं

महानगर के तिलजला में हुई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रविवार को हिंसक हो गया। पार्क सर्कस इलाके में प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। इससे तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। तिलजला में एक फैक्टरी में आग लगने की घटना में दो लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार ने पिछले बुधवार को इलाके में अवैध ढांचों को गिराने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरोध में लोग रविवार को पार्क सर्कस सेवन प्वाइंट क्रॉसिंग के पास इकट्ठा हुए और सड़कों को जाम करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि जब पुलिस ने गैरकानूनी रूप से जुटी भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की, तो उसमें शामिल कुछ लोग पथराव करने लगे, जिससे इलाके में अराजकता फैल गई। अधिकारियों के अनुसार, पथराव के दौरान सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, जिनमें केंद्रीय बलों को ले जाने वाले वाहन भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि घटना के बाद बड़ी संख्या में कोलकाता पुलिस और केंद्रीय बलों के जवानों को इलाके में तैनात किया गया। अधिकारियों ने बताया कि जवानों ने हालात को और बिगड़ने से रोकने तथा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए तिलजला और आसपास के इलाकों में गश्त लगाई। कोलकाता पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।