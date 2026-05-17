17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोलकाता

लाउडस्पीकर का उपयोग अनुमत ध्वनि सीमा से अधिक न होः इमाम

औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि की अनुमेय सीमा 75-80 डेसिबल, वाणिज्यिक क्षेत्रों में 70-75 डेसिबल, आवासीय क्षेत्रों में 65-70 डेसिबल और शांत घोषित इलाकों में 40-45 डेसिबल है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Rabindra Rai

May 17, 2026

लाउडस्पीकर का उपयोग अनुमत ध्वनि सीमा से अधिक न होः इमाम

लाउडस्पीकर का उपयोग अनुमत ध्वनि सीमा से अधिक न होः इमाम

महानगर की नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने कहा कि पिछली सभी राज्य सरकारों ने मुसलमानों को आजादी तो दी, लेकिन उन्होंने समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं दिया। जबकि भाजपा की नई सरकार सिर्फ कानून को सख्ती से लागू कर रही है। कासमी ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के मुद्दे पर कहा कि ये नियम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 1996-97 में बनाए गए मानदंडों पर आधारित हैं, जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि की अनुमेय सीमा 75-80 डेसिबल, वाणिज्यिक क्षेत्रों में 70-75 डेसिबल, आवासीय क्षेत्रों में 65-70 डेसिबल और शांत घोषित इलाकों में 40-45 डेसिबल है। कासमी ने कुछ ग्रामीण इलाकों में पुलिस द्वारा कथित तौर पर मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने की आई खबरों पर चिंता जताते हुए कहा कि उन्होंने नियमों को ठीक से समझे बिना ऐसा किया। उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर को पूरी तरह से हटाने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं है। कासमी ने मस्जिद कमेटियों से अपील की कि वे अधिकारियों के साथ सहयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि लाउडस्पीकर का उपयोग अनुमत ध्वनि सीमा से अधिक न हो।

इमाम ने की बड़ी अपील

इमाम ने रविवार को बड़ी अपील की। उन्होंने मुसलमानों से हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए गाय की कुर्बानी से परहेज करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की हालिया अधिसूचना ने उचित स्थानीय बुनियादी ढांचे के अभाव में पशु वध को बहुत मुश्किल बना दिया है। मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी ने कहा कि यदि सरकार आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं करा सकती है, तो उसे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए और साथ ही उसके वध और गोमांस के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

सबसे पहले इन सभी चीजों की व्यवस्था हो

राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह पशुवध के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें अधिकारियों द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बिना पशुओं के वध पर रोक लगा दी गई है। दिशानिर्देश के मुताबिक, अधिकारी वध के लिए प्रमाण पत्र जारी करने से पहले बैल, सांड, गाय, बछड़े और भैंसों की उम्र एवं शारीरिक स्थिति का आकलन करेंगे। कासिम ने कहा कि सरकार को सबसे पहले इन सभी चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए, हर क्षेत्र में बूचड़खाने बनाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बाजार में पशु चिकित्सक उपलब्ध हों। यदि सरकार इस तरह की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं है, तो उसे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए और पूरे देश में गायों के वध तथा गायों से संबंधित बूचड़खानों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे

कासमी ने पश्चिम बंगाल की नई सरकार द्वारा लागू किए गए पशु वध नियमों और धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल संबंधी आदेश पर कहा कि मुसलमानों को विविधतापूर्ण समाज में ऐसी चीजों से बचना चाहिए जो दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती हैं।
इमाम ने कहा कि हम अपने मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं कि कृपया गाय की कुर्बानी न दें, क्योंकि इससे हमारे हिंदू भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि इसके बजाय बकरियों की कुर्बानी दी जा सकती है। पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम का हवाला देते हुए, कासमी ने कहा कि यह कानून 1950 से लागू है और अब इसे और अधिक सख्ती से लागू किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal

Published on:

17 May 2026 10:01 pm

Hindi News / West Bengal / Kolkata / लाउडस्पीकर का उपयोग अनुमत ध्वनि सीमा से अधिक न होः इमाम

बड़ी खबरें

View All

कोलकाता

पश्चिम बंगाल

ट्रेंडिंग

बंगाल प्रशासन लगातार उठा रहा सख्त कदम, विरोध की आवाजें भी उठ रहीं

बंगाल प्रशासन लगातार उठा रहा सख्त कदम, विरोध की आवाजें भी उठ रहीं
कोलकाता

तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस से 100 से ज्यादा आधार कार्ड मिले, अवैध जमीन खरीद-बिक्री से जुड़े होने का दावा, जानें डिटेल्स

bengal politics
राष्ट्रीय

‘बुलडोजर तो पूरे देश में चलेगा’, बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई होने के बाद BJP मंत्री दिलीप घोष ने ऐसा क्यों कहा?

illegal encroachment crackdown
राष्ट्रीय

BJP की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन शुरू, हावड़ा स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाए गए

Suvendu Adhikari On Abhishek Banerjee
राष्ट्रीय

अभिषेक बनर्जी पर बिगड़े सीएम शुभेन्दु अधिकारी, खुले मंच से एक्शन लेने का कर दिया ऐलान

Suvendu Adhikari On Abhishek Banerjee
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.