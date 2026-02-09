जैन संस्कार विधि से पूजन कर पदाधिकारियों ने ग्रहण किया दायित्व

निवर्तमान अध्यक्ष मनसुखलाल सेठिया ने कहा कि हम सभी पद पर हों अथवा न हों एक श्रावक के रूप में गुरुआज्ञा, गुरु इंगित व संघहित की भावना को हमेशा सर्वोपरि बनाए रखने का प्रयास करें। समाज को जब जैसे हमारी आवश्यकता हो हम पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहें। पूर्व अध्यक्ष कमल कुमार दूगड़ ने कहा कि महासभा को पूर्व अध्यक्षों ने भी अपने प्रयासों से सिंचित किया है। प्रसन्नता है कि महासभा के अध्यक्ष महेन्द्र कुमार नाहटा के रूप में ऐसे अध्यक्ष को दायित्व मिला है, जो एक विचार हैं। नवमनोनीत महामंत्री विनोद बैद ने कहा कि इस दायित्व को पूर्ण सजगता के साथ निभाने का प्रयास करेंगे तथा नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय व प्रधान न्यासी महोदय के नेतृत्व में गतिविधियों के माध्यम से समाजोत्थान का प्रयास करेंगे। उन्होंने समारोह का संचालन भी किया। इस दौरान तेरापंथी सभा-कोलकता सहित अन्य सभाओं के पदाधिकारियों द्वारा महासभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। महासभा के पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र चोरड़िया, चैनरूप चिण्डालिया, पूर्व न्यासी भंवरलाल बैद, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मण्डल की न्यासी मधु दुगड़, पूर्व अध्यक्ष सूरज बरड़िया, तारा सुराणा व वरिष्ठ श्राविका चंपाबाई कोठारी आदि विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों की भी उपस्थिति रही। साथ ही कोलकाता महानगर की अनेक सभाओं के पदाधिकारीगण, अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मण्डल, तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, अणुव्रत समिति आदि के पदाधिकारियों के साथ स्थानीय ज्ञानशाला के ज्ञानार्थियों, प्रशिक्षक व प्रशिक्षिकाओं की उपस्थिति भी रही।