CORONA CLASH_ कोरोन के संदिग्ध मरीज के शव के अन्तिम संस्कार को लेकर हिंसक झड़प

CORONA CLASH_ कोरोन के संदिग्ध मरीज के शव के अन्तिम संस्कार को लेकर हिंसक झड़प

Violent clashes over the last rites of the corpse of a suspected patient of CoronA, अलीपुरदुआर के जल्दापाड़ा अभ्यारण इलाके की घटना, उग्र भीड़ ने पुलिस की 4 गाड़ियों में लगाई आग, 8 पुलिसकर्मी घायल, पुलिस कार्रवाई में कई ग्रामीण के घायल होने की खबर