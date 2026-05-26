महिलाओं को 3 हजार, 5 रुपए में मछली-चावल, स्कूल के पास शराब की दुकानें नही

सीएम ने कहा कि लक्ष्मी भंडार परियोजना को अन्नपूर्णा योजना और स्वास्थ्य साथी को आयुष्मान भारत में बदलने का काम शुरू हो चुका है। इस नई योजना का वित्तीय लाभ पाने के लिए लाभार्थियों को एक विशेष फॉर्म भरना होगा, जिसे बुधवार को राज्य सचिवालय से औपचारिक रूप से जारी किया जाएगा। इमेल के माध्यम से मंत्री अग्निमित्रा पाल और वे फॉर्म जारी करेंगे। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि हमारी सरकार इस प्रक्रिया को अत्यंत पारदर्शी और तीव्र बनाएगी। जैसे ही आवेदक अपना फॉर्म पूरी तरह भरकर जमा करेंगे, उनके दस्तावेजों के सत्यापन के तुरंत बाद 3,000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर (डीबीटी) होनी शुरू हो जाएगी। जब तक अन्नपूर्णा योजना के 3 हजार रुपए खाते में नहीं आते, तब तक लाभार्थियों को पुराने लक्ष्मी भंडार का पैसा मिलता रहेगा। विधायक और बीडीओ के नेतृत्व में सरकार घर-घर जाकर फॉर्म भरने में सहयोग करेगी। सुवेंदु ने स्पष्ट किया कि केवल भारतीय नागरिक ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, अवैध घुसपैठियों को यह लाभ नहीं मिलेगा।