सुवेंदु सरकार ने शुरू की पूर्व ममता सरकार के कार्यों की समीक्षा

सुवेंदु सरकार ने पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यों की समीक्षा शुरू कर दी है। रोजगार, शिक्षा, नगर निगम भर्ती से लेकर राशन और आवास तक कई क्षेत्रों में पूर्व सरकार के खिलाफ अंगुली उठी है। इस बीच राज्य सरकार की ग्रामीण आवास योजना बांग्ला बाड़ी के तहत लाभार्थियों की पात्रता जांच प्रक्रिया को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पंचायत एंड रुलर डवलेपमेंट विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार विभिन्न जिलों में लाभार्थियों की सूची का सत्यापन, पात्र एवं अपात्र लोगों की जांच तथा स्थायी प्रतीक्षा सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल यूनिफॉर्म में भ्रष्टाचार भी जांच के दायरे में हैं। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म में घटिया कपड़े के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही सरकार ने राज्य में पिछले 15 वर्ष के दौरान जारी किए गए सभी पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच कराने का फैसला लिया है। राज्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे वर्ष 2011 से 2026 तक जारी किए गए एससी, एसटी और ओबीसी प्रमाणपत्रों का पुनः सत्यापन करें।