तृणमूल संगठन का पुनर्गठन: बागियों के विरोध के बावजूद अभिषेक बनर्जी बने रहेंगे राष्ट्रीय महासचिव

टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने मीडिया को बताया कि टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई। इस दौरान लगभग 99 फीसदी सदस्य उपस्थित थे, कुछ प्रत्यक्ष रूप से और कुछ ऑनलाइन माध्यम से, विभिन्न स्थानों और अन्य राज्यों से। जो लोग दिल्ली या अन्य जगहों पर हैं, वे भी ममता बनर्जी के संपर्क में हैं। बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्तर से लेकर पश्चिम बंगाल प्रदेश संगठन तक कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियों की घोषणा की गई। पार्टी में विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारियां नए सिरे से तय की गईं। मदन मित्रा को हॉकर एवं जीओवाई विंग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि किसान प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी बेचाराम मन्ना और खेत मजदूर संगठन की कमान पूर्णेंदु बोस को सौंपी गई है। टीएमसी ने इस बड़े संगठनात्मक फेरबदल के जरिए राजनीतिक मुकाबलों के लिए अपनी तैयारियों को और मजबूत करने का संकेत दिया।