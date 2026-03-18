18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोंडागांव

CG Weather Alert: अचानक बदले मौसम ने मचाई हलचल, झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले, किसानों की बढ़ी चिंता

CG Weather Alert: अचानक मौसम बदलने से कहीं तेज बारिश तो कहीं ओलावृष्टि हुई। फरसगांव क्षेत्र में भारी ओले गिरने से मक्का, धान और सब्जियों की फसलों को नुकसान की आशंका है।

2 min read
Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 18, 2026

मौसम का बदला मिजाज (photo source- Patrika)

मौसम का बदला मिजाज (photo source- Patrika)

CG Weather Alert: मंगलवार को कोंडागांव जिले में मौसम ने अचानक करवट ली। दोपहर बाद शुरू हुए बदलाव ने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया कहीं तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, तो कहीं हल्की बारिश किसानों के लिए राहत बनकर आई। नगर पंचायत फरसगांव और आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हुई।

CG Weather Alert: फसलों को नुकसान की आशंका

सड़कों, गलियों और खेतों में ओलों की सफेद परत जम गई। अचानक बदले मौसम से बाजारों में अफरा-तफरी मच गई और लोग दुकानों व घरों में शरण लेते नजर आए। फसलों को नुकसान की आशंका: ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में खड़ी मक्का, धान और सब्जियों की फसलें प्रभावित हुई हैं। कई जगह फसलें गिर गईं, जिससे नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

CG Weather Alert: बड़ेराजपुर में राहत बनी बारिश

वहीं बड़ेराजपुर क्षेत्र के हरवेल, तराईबेड़ा, बालेंगा और किबड़ा सहित कई गांवों में हल्की बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई। लगातार गर्मी और बिजली कटौती के कारण सिंचाई प्रभावित हो रही थी, ऐसे में इस बारिश से फसलों को नई नमी मिली। मंगलवार का दिन क्षेत्र के लिए मिला-जुला रहा। जहां कुछ इलाकों में किसानों को नुकसान की चिंता है, वहीं अन्य क्षेत्रों में बारिश राहत का कारण बनी। अब प्रभावित किसान प्रशासन से मुआवजे की उम्मीद कर रहे हैं।

इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

CG Weather Alert: आज के पूर्वानुमान की बात करें तो प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा, तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों में भी इसी तरह का मौसम बने रहने के संकेत हैं। Raipur में आज आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है और गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। बीजापुर, बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कबीरधाम, कांकेर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, मुंगेली और नारायणपुर में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जहां तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना है।

वहीं बालोद, बलौदाबाजार, बस्तर, बेमेतरा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, कोंडागांव, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की स्थिति बन सकती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Mar 2026 12:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / CG Weather Alert: अचानक बदले मौसम ने मचाई हलचल, झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले, किसानों की बढ़ी चिंता

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Power Cut Issue: बिजली संकट को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, NH-30 पर चक्का जाम की चेतावनी

बिजली समस्या पर आंदोलन की चेतावनी (photo source- Patrika)
कोंडागांव

Keshkal Ghat Jam: केशकाल घाटी में 9 घंटे से लगा भयंकर जाम, कई किमी तक सैकड़ों वाहन फंसे, देखें Video

केशकाल घाटी में सैकड़ों वाहन फंसे
कोंडागांव

होली के रंग लगाने पहुंचे और बन गए दरिंदे!

होली के रंग लगाने पहुंचे और बन गए दरिंदे! युवती को कमरे में ले जाकर गैंगरेप, चार आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
कोंडागांव

Agniveer Recruitment: अग्निवीर भर्ती रैली, जल्दी करें आवेदन

Agniveer Recruitment: अग्निवीर भर्ती रैली, जल्दी करें आवेदन
कोंडागांव

इस जंगल में रातों-रात कट रहे पेड़, ग्रामीणों ने जताई मिलीभगत की आशंका, वन विभाग की निगरानी पर उठे सवाल

बड़ेडोंगर जंगल में रात में कट रहे पेड़ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.