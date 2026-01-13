PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, पंचायत सचिव निलंबित, विभागीय जांच शुरू

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला कलेक्टर के जनदर्शन में प्राप्त शिकायत के आधार पर गठित जांच दल ने योजना में शासकीय राशि के दुरुपयोग की पुष्टि की। जांच प्रतिवेदन के आधार पर सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। दोष सिद्ध होने पर सचिव के खिलाफ छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।