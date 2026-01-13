PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, पंचायत सचिव निलंबित, विभागीय जांच शुरू

पीएम आवास योजना में गड़बड़ी (photo source- Patrika)
PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितता सामने आने पर जिला पंचायत कोंडागांव ने कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। ग्राम पंचायत चिचाड़ी, जनपद पंचायत बड़ेराजपुर के पंचायत सचिव हीरामन मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी प्रारंभ कर दी गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला कलेक्टर के जनदर्शन में प्राप्त शिकायत के आधार पर गठित जांच दल ने योजना में शासकीय राशि के दुरुपयोग की पुष्टि की। जांच प्रतिवेदन के आधार पर सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। दोष सिद्ध होने पर सचिव के खिलाफ छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई।
PM Awas Yojana: निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जनपद पंचायत बड़ेराजपुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इस संबंध में जिला पंचायत कोंडागांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी जनकल्याणकारी योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
