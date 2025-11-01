Patrika LogoSwitch to English

CG News: 8 साल के मासूम के सीने में सिक्का फसा, इलाज के दौरान मौत, परिजनों में पसरा मातम

CG News: कोरबा जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चे की हालात गंभीर बताई और कहा कि इसकी दवा नहीं है यहां इलाज नहीं हो सकता कह दिया। जिसके बाद परिजन बच्चे को निजी अस्पताल ले जा रहे थे।

Nov 01, 2025

CG News: 8 साल के मासूम के सीने में सिक्का फसा, इलाज के दौरान मौत, परिजनों में पसरा मातम

8 साल के मासूम के सीने में सिक्का फसा (Photo Patrika)

CG News: कोरबा जिले में एक 8 साल के मासूम बच्चे के सीने में सिक्का फंसने से उसकी मौत हो गई। शिवम सारथी ने सिक्का कब और कैसे निगला इसकी जानकारी परिजनों को भी नहीं थी। जब तबीयत बिगड़ी तब वे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां एक्सरे रिपोर्ट में सिक्के फंसने की पुष्टि हुई। परिजनों का आरोप है कि कोरबा जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चे की हालात गंभीर बताई और कहा कि इसकी दवा नहीं है यहां इलाज नहीं हो सकता कह दिया। जिसके बाद परिजन बच्चे को निजी अस्पताल ले जा रहे थे।

इसी बीच रास्ते में बच्चे ने दम तोड़ दिया। मामला जिला अस्पताल चौकी क्षेत्र का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक शिवम के पिता मदन सारथी ने बताया कि वे मूलतः रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ के रहने वाले हैं। कुछ दिनों पहले वे अपने बेटे शिवम के कंधे की चोट का इलाज कराने कोरबा के एक निजी अस्पताल आए थे। इलाज के बाद वे अपने रिश्तेदार के यहां कोरबा के गोढ़ी गांव में रुके हुए थे।

शुक्रवार (31 अक्टूबर) रात अचानक शिवम की तबीयत बिगड़ने लगी। उसके हाथ-पैर ठंडे पड़ने लगे और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। परिजन उसे तत्काल जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर बताया कि शिवम के सीने में सिक्का फंसा है, जिससे उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है।

अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि यहां इसका इलाज संभव नहीं है और बच्चे की हालत गंभीर है, इसलिए उसे किसी दूसरे अस्पताल ले जाया जाए। परिजन शिवम को एक निजी अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG News: 8 साल के मासूम के सीने में सिक्का फसा, इलाज के दौरान मौत, परिजनों में पसरा मातम

