CG News: 8 साल के मासूम के सीने में सिक्का फसा, इलाज के दौरान मौत, परिजनों में पसरा मातम

CG News: कोरबा जिले में एक 8 साल के मासूम बच्चे के सीने में सिक्का फंसने से उसकी मौत हो गई। शिवम सारथी ने सिक्का कब और कैसे निगला इसकी जानकारी परिजनों को भी नहीं थी। जब तबीयत बिगड़ी तब वे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां एक्सरे रिपोर्ट में सिक्के फंसने की पुष्टि हुई। परिजनों का आरोप है कि कोरबा जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चे की हालात गंभीर बताई और कहा कि इसकी दवा नहीं है यहां इलाज नहीं हो सकता कह दिया। जिसके बाद परिजन बच्चे को निजी अस्पताल ले जा रहे थे।