Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

CG Crime: जमीन का सौदा करने पहुंचे कारोबारी से लूटपाट, 10 लाख रुपए छीन ले गए दलाल

CG Crime: कटघोरा पहुंचे तीन अन्य दलालों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस केस दर्जकर जांच कर रही है। उसका कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Love Sonkar

Oct 31, 2025

CG Crime: जमीन का सौदा करने पहुंचे कारोबारी से लूटपाट, 10 लाख रुपए छीन ले गए दलाल

CG Crime: रतनपुर से जमीन का सौदा करने कटघोरा पहुंचे एक सराफा कारोबारी से दलाल 10 लाख रुपए छीनकर भाग गए। एक दलाल की पहचान हुई है, जो जूनापारा बिलासपुर का रहने वाला है। जबकि उसके साथ कटघोरा पहुंचे तीन अन्य दलालों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस केस दर्जकर जांच कर रही है। उसका कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।

बिलासपुर जिले के रतनपुर सोनारपारा में रहने वाले कीर्ति कुमार सोनी उम्र 55 अपने साथी मनोज पाटले के साथ 10 लाख रुपए लेकर जमीन का सौदा करने कटघोरा पहुंचे थे। दलाल हीरालाल ने एग्रीमेंट के लिए कीर्ति को कटघोरा क्षेत्र में एक स्थान पर बुलाया। कीर्ति ने दलाल हीरालाल से एक स्थान पर मुलाकात किया। बातचीत के दौरान कीर्ति 10 लाख रुपए एक थैले में लेकर बैठा हुआ था। इस दौरान दलाल हीरालाल और उसके साथ आए तीन अन्य लोग कीर्ति की हाथ से रुपए से भरा थैला छीनकर भाग गए। कीर्ति कटघोरा थाना पहुंचा। उसने पुलिस को घटना की जानकारी दी।

केस दर्जकर पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस ने कीर्ति के बयान के आधार पर बताया है कि आज से करीब तीन माह पहले ओडगी जूनापारा बिलासपुर में रहने वाले हीरालाल से गुरसिया बंजारी पास जमीन खरीदी के सबंध में कीर्ति की बातचीत हुई थी। तभी से दोनों एक दूसरे के सपर्क में थे। उनकी आपस में दो- तीन बार मुलाकात भी हुई थी। 28 अक्टूबर की सुबह हीरालाल ने कीर्ति को जमीन की एग्रीमेंट करने 10 लाख रुपए लेकर गुरसिया बंजारी के पास आने के लिए कहा।

इस दिन कीर्ति दोपहर करीब दो बजे अपने मित्र मनोज पाटले के साथ रतनपुर से जमीन खरीदी करने के लिए 10 लाख रुपए लेकर गुरसिया बंजारी की ओर पहुंचा। शाम पांच बजे हीरालाल के बताए स्थान पर गया। यहां हीरालाल अपने चार अन्य साथियों को लेकर पहले से खड़ा था। हीरालाल ने कीर्ति से पूछा कि पैसा लाए। यह सुनकर कीर्ति ने 10 लाख रुपए से भरा थैला बाहर निकाला। इस बीच अचानक हीरालाल अपने साथियों के साथ बलपूर्वक कीर्ति की हाथ में रखे थैला को छीन कर बाइक से भाग गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 11:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG Crime: जमीन का सौदा करने पहुंचे कारोबारी से लूटपाट, 10 लाख रुपए छीन ले गए दलाल

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

गांव में तबाही मचाने के बाद लोनर हाथी जंगल की ओर लौटा, 42 हाथियों का झुंड यहां कर रहा विचरण, ग्रामीणों में दहशत

रात भर घूमता रहा हाथी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, जोरदार आवाज से इलाके में मची हलचल, मौके पर लगी लोगों की भीड़

तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

एक्टिवा से हुई मामूली ठोकर के बाद बवाल, पार्षद पति और उसके साथियों पर नाबालिग को बुरी तरह पीटने का आरोप, केस दर्ज

कोरबा

क्रेडिट-डेबिट कार्ड एक्टिवेट किए बिना खाते से पार हुए 3.12 लाख रुपए, पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का केस

3 लाख की धोखाधड़ी (photo source- Patrika)
कोरबा

मोंथा चक्रवात का असर कोरबा में भी… अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना, जानें मौसम अपडेट

बंगाल की खाड़ी में उठा मोंथा (photo source- Patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.