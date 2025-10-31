CG Crime: जमीन का सौदा करने पहुंचे कारोबारी से लूटपाट, 10 लाख रुपए छीन ले गए दलाल

CG Crime: रतनपुर से जमीन का सौदा करने कटघोरा पहुंचे एक सराफा कारोबारी से दलाल 10 लाख रुपए छीनकर भाग गए। एक दलाल की पहचान हुई है, जो जूनापारा बिलासपुर का रहने वाला है। जबकि उसके साथ कटघोरा पहुंचे तीन अन्य दलालों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस केस दर्जकर जांच कर रही है। उसका कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।
बिलासपुर जिले के रतनपुर सोनारपारा में रहने वाले कीर्ति कुमार सोनी उम्र 55 अपने साथी मनोज पाटले के साथ 10 लाख रुपए लेकर जमीन का सौदा करने कटघोरा पहुंचे थे। दलाल हीरालाल ने एग्रीमेंट के लिए कीर्ति को कटघोरा क्षेत्र में एक स्थान पर बुलाया। कीर्ति ने दलाल हीरालाल से एक स्थान पर मुलाकात किया। बातचीत के दौरान कीर्ति 10 लाख रुपए एक थैले में लेकर बैठा हुआ था। इस दौरान दलाल हीरालाल और उसके साथ आए तीन अन्य लोग कीर्ति की हाथ से रुपए से भरा थैला छीनकर भाग गए। कीर्ति कटघोरा थाना पहुंचा। उसने पुलिस को घटना की जानकारी दी।
केस दर्जकर पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस ने कीर्ति के बयान के आधार पर बताया है कि आज से करीब तीन माह पहले ओडगी जूनापारा बिलासपुर में रहने वाले हीरालाल से गुरसिया बंजारी पास जमीन खरीदी के सबंध में कीर्ति की बातचीत हुई थी। तभी से दोनों एक दूसरे के सपर्क में थे। उनकी आपस में दो- तीन बार मुलाकात भी हुई थी। 28 अक्टूबर की सुबह हीरालाल ने कीर्ति को जमीन की एग्रीमेंट करने 10 लाख रुपए लेकर गुरसिया बंजारी के पास आने के लिए कहा।
इस दिन कीर्ति दोपहर करीब दो बजे अपने मित्र मनोज पाटले के साथ रतनपुर से जमीन खरीदी करने के लिए 10 लाख रुपए लेकर गुरसिया बंजारी की ओर पहुंचा। शाम पांच बजे हीरालाल के बताए स्थान पर गया। यहां हीरालाल अपने चार अन्य साथियों को लेकर पहले से खड़ा था। हीरालाल ने कीर्ति से पूछा कि पैसा लाए। यह सुनकर कीर्ति ने 10 लाख रुपए से भरा थैला बाहर निकाला। इस बीच अचानक हीरालाल अपने साथियों के साथ बलपूर्वक कीर्ति की हाथ में रखे थैला को छीन कर बाइक से भाग गया।
