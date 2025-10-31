CG Crime: जमीन का सौदा करने पहुंचे कारोबारी से लूटपाट, 10 लाख रुपए छीन ले गए दलाल

बिलासपुर जिले के रतनपुर सोनारपारा में रहने वाले कीर्ति कुमार सोनी उम्र 55 अपने साथी मनोज पाटले के साथ 10 लाख रुपए लेकर जमीन का सौदा करने कटघोरा पहुंचे थे। दलाल हीरालाल ने एग्रीमेंट के लिए कीर्ति को कटघोरा क्षेत्र में एक स्थान पर बुलाया। कीर्ति ने दलाल हीरालाल से एक स्थान पर मुलाकात किया। बातचीत के दौरान कीर्ति 10 लाख रुपए एक थैले में लेकर बैठा हुआ था। इस दौरान दलाल हीरालाल और उसके साथ आए तीन अन्य लोग कीर्ति की हाथ से रुपए से भरा थैला छीनकर भाग गए। कीर्ति कटघोरा थाना पहुंचा। उसने पुलिस को घटना की जानकारी दी।