CG News: पटाखा दुकानों में आग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी, जानिए नियम

CG News: एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि पटाखा दुकानों का निर्माण बांस बल्ली और कपड़े के बजाय टीन (शेड) के रूप में किया जाएं, इसके अलावा दुकानों पर 5 किग्रा क्षमता का डीसीपी अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे..

2 min read

कोरबा

image

Chandu Nirmalkar

Oct 15, 2025

CG School, Patrika Badhi Khabar

बिना बताए नए भवन में लगा दी बच्चों की क्लास ( Photo - Patrika )

CG News: दीपावली पर्व पर संचालित होने वाले स्थाई व अस्थाई पटाखा दुकानो में आग से बचाव के लिए नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ रायपुर से एडवाइजरी जारी किया गया है। ( CG News) जारी एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि पटाखा दुकानों का निर्माण बांस बल्ली और कपड़े के बजाय टीन (शेड) के रूप में किया जाएं, इसके अलावा दुकानों पर 5 किग्रा क्षमता का डीसीपी अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे। जांच के दौरान जारी एडवाइजरी का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

CG News: किसी भी प्रकार के तेल का लैंप प्रतिबंध

पटाखा दुकानों में किसी भी ज्वलशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादी का ना होकर अज्वलनशील सामग्री से बने टीन शेड द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक-दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर एवं एक-दूसरे के सामने न बनाई जाए। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार के तेल का लैंप, गैस लैंप एवं खुली बिजली बत्ती का उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होनी चाहिए।

दुकानें ट्रांसफार्मर के पास न हो..

विद्युत तारों में ज्वाईंट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्वीच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए जिससे सार्ट शर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वत: बंद हो जाए। दुकानें ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके उपर से हाईटेंशन पावर लाइन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 6 फीट की मारक क्षमता वाली 5 किग्रा का डीसीपी अग्नि शामक यंत्र होना चाहिए। दुकानों के सामने कुछ अंतराल में 200 लीटर क्षमता के ड्रम की व्यवस्था बाल्टियो के साथ होनी चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने बाईक या कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए। अग्निशमन विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर दुकान परिसर के कुछ स्थानों मे लगाया जाए। अग्निशमन मुव्हमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें

यह सुनिश्चित करें आप गुणवत्ता वाले पटाखे खरीद रहें है, जो दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने के लिए अनुमोदित हो। इमारतों, वाहनों और ज्वलनशील पदार्थों से दूर पार्क बड़े मैदान जैसे खुले मैदान में पटाखे जलाएं। पटाखे जलाते समय संभावित आपातकालीन स्थिति के लिए पानी की बाल्टी निकट रखे। आग से संबंधित चोटों के जोखिम को कम करने के लिए सूती वस्त्र पहनने के लिए प्राथमिकता दे, क्योंकि सिंथेटिक कपडे़ आसानी से आग पकड़ सकते हैं।

एक बार में एक ही पटाखा जलाएं, आग लगने की आशंका को देखते हुए एक साथ कई पटाखे जलाने से बचें। घर के अंदर खिड़कियों के पास या अन्य बंद स्थानो पर कभी पटाखे न जलाएं। पटाखे जलाते समय ढ़ीले या लटकने वाले वस़्त्र पहनने से बचे क्योंकि वे आसानी से आग पकड़ सकते है। ज्वलनशील पदार्थों के पास पटाखों का उपयोग न करें, पटाखों को सूखी पत्तियों, गैर सिलेण्डर या वाहनों जैसी वस्तुओं से दूर रखें। यदि कोई पटाखा जलने में विफल रहता है तो उसे पुन: जलाने का प्रयास न करें अपितु कुछ देर प्रतीक्षा करने के उपरांत उसका सुरक्षित निपटान करें।

