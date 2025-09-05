CG News: बांध का कैचमेंट एरिया पानी से होने लगा लबालब, खतरे के निशान पर पहुंचा जल स्तर

गुरुवार दोपहर लगभग 3 बजे बांगो बांध के चार गेट खोल दिए गए। यहां से हसदेव नदी में लगभग 23 हजार 420 क्यूसेक (प्रति सेकेंड) पानी छोड़ा जा रहा है। जल संसाधन विभाग का कहना कि जब बांध में पानी का स्तर कम होगा तब गेट बंद किए जाएंगे। लेकिन बांध के गेट खोल जाने से प्रशासन अलर्ट पर है। निचली बस्तियों में रहने वाले लोगेां को सतर्क किया गया है। आपदा प्रबंधन की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है।