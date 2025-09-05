Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरबा

CG News: बांध का कैचमेंट एरिया पानी से होने लगा लबालब, खतरे के निशान पर पहुंचा जल स्तर

CG News: कोरबा जिले में बांगो बांध के भरने का इंतजार खत्म हो गया है। भादो में पड़ोसी जिले कोरिया और सूरजपुर में लगातार हो रही तेज बारिश से बांध पानी से लबालब हो गया है।

कोरबा

Shradha Jaiswal

Sep 05, 2025

CG News: बांध का कैचमेंट एरिया पानी से होने लगा लबालब, खतरे के निशान पर पहुंचा जल स्तर(photo-patrika)
CG News: बांध का कैचमेंट एरिया पानी से होने लगा लबालब, खतरे के निशान पर पहुंचा जल स्तर(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बांगो बांध के भरने का इंतजार खत्म हो गया है। भादो में पड़ोसी जिले कोरिया और सूरजपुर में लगातार हो रही तेज बारिश से बांध पानी से लबालब हो गया है। जल बांध के उपर से छलक रहा है। इसे देखते हुए बांध के चार गेट खोल दिए गए है। यहां से 23 हजार 420 क्यूसेक पानी हसदेव नहीं में छोड़ा जा रहा है।

इसके अलावा बांगो हाइड्रल प्लांट से भी 9000 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। यह पानी करीब आठ घंटे बाद दर्री के हसदेव बरॉज में पहुंच गया है। बरॉज में जलस्तर बढ़ रहा है। यहां के भी दो गेट खोल कर हसदेव में 17 हजार 325 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है।

ये भी पढ़ें

GST पर भाजपा-कांग्रेस में राजनीती तेज, कांग्रेसी ने कहा- महंगाई बढ़ाने के बाद घटाया जीएसटी…
रायपुर
GST पर भाजपा-कांग्रेस में राजनीती तेज, कांग्रेसी ने कहा- महंगाई बढ़ाने के बाद घटाया जीएसटी...(photo-patrika)

CG News: हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा 32420 क्यूसेक पानी

गुरुवार दोपहर लगभग 3 बजे बांगो बांध के चार गेट खोल दिए गए। यहां से हसदेव नदी में लगभग 23 हजार 420 क्यूसेक (प्रति सेकेंड) पानी छोड़ा जा रहा है। जल संसाधन विभाग का कहना कि जब बांध में पानी का स्तर कम होगा तब गेट बंद किए जाएंगे। लेकिन बांध के गेट खोल जाने से प्रशासन अलर्ट पर है। निचली बस्तियों में रहने वाले लोगेां को सतर्क किया गया है। आपदा प्रबंधन की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है।

बांगो बांध छलका

कोरबा सहित बांध के कैचमेंट एरिया में आने वाले कोरिया जिले में भी पिछले कुछ दिनों तेज बारिश हो रही है। हसदेव और इसकी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। हसदेव बांध में भी पानी का स्तर बढ़ रहा है।

कोरिया, सूरजपुर और कोरबा जिले की तहसील पोड़ी उपरोड़ा व कटघोरा में भारी बारिश की वजह से मिनीमाता बांगो बांध में पानी का स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बांध की कुल जल भराव क्षमता 359.50 मीटर है। वर्तमान में बांध में जल स्तर 358.10 पर पहुंच गया है। जो खतरे के निशान के करीब है। इसके पास पहुंचते ही गेट को खोलना पड़ा है।

हाइडल प्लांट की तीनों इकाइयां फुल लोड पर, 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन

बांगो बांध लबालब होने के बाद बांध के चार गेट खोले गए हैं। वहीं बांध के पानी से यहां स्थित हाइडल संयंत्र की तीनों इकाइयां फुल लोड पर चलाई जा रही हैं। यहां से 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। हाइडल प्लांट से 9 हजार क्यूसेक पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है।

बांगो हाइडल प्लांट में 40-40 मेगावाट की तीन इकाइयां हैं। बांगा बांध में जल स्तर से चार गेट खोले गए हैं। 23 हजार 420 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। बांध का लेवल 358.10 मीटर पहुंच गया है, कुल भराव का 90.71 फीसदी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2025 12:32 pm

Published on:

05 Sept 2025 12:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG News: बांध का कैचमेंट एरिया पानी से होने लगा लबालब, खतरे के निशान पर पहुंचा जल स्तर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट