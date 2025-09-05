CG News: बांध का कैचमेंट एरिया पानी से होने लगा लबालब, खतरे के निशान पर पहुंचा जल स्तर

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में बांगो बांध के भरने का इंतजार खत्म हो गया है। भादो में पड़ोसी जिले कोरिया और सूरजपुर में लगातार हो रही तेज बारिश से बांध पानी से लबालब हो गया है। जल बांध के उपर से छलक रहा है। इसे देखते हुए बांध के चार गेट खोल दिए गए है। यहां से 23 हजार 420 क्यूसेक पानी हसदेव नहीं में छोड़ा जा रहा है।
इसके अलावा बांगो हाइड्रल प्लांट से भी 9000 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। यह पानी करीब आठ घंटे बाद दर्री के हसदेव बरॉज में पहुंच गया है। बरॉज में जलस्तर बढ़ रहा है। यहां के भी दो गेट खोल कर हसदेव में 17 हजार 325 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है।
गुरुवार दोपहर लगभग 3 बजे बांगो बांध के चार गेट खोल दिए गए। यहां से हसदेव नदी में लगभग 23 हजार 420 क्यूसेक (प्रति सेकेंड) पानी छोड़ा जा रहा है। जल संसाधन विभाग का कहना कि जब बांध में पानी का स्तर कम होगा तब गेट बंद किए जाएंगे। लेकिन बांध के गेट खोल जाने से प्रशासन अलर्ट पर है। निचली बस्तियों में रहने वाले लोगेां को सतर्क किया गया है। आपदा प्रबंधन की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है।
कोरबा सहित बांध के कैचमेंट एरिया में आने वाले कोरिया जिले में भी पिछले कुछ दिनों तेज बारिश हो रही है। हसदेव और इसकी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। हसदेव बांध में भी पानी का स्तर बढ़ रहा है।
कोरिया, सूरजपुर और कोरबा जिले की तहसील पोड़ी उपरोड़ा व कटघोरा में भारी बारिश की वजह से मिनीमाता बांगो बांध में पानी का स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बांध की कुल जल भराव क्षमता 359.50 मीटर है। वर्तमान में बांध में जल स्तर 358.10 पर पहुंच गया है। जो खतरे के निशान के करीब है। इसके पास पहुंचते ही गेट को खोलना पड़ा है।
बांगो बांध लबालब होने के बाद बांध के चार गेट खोले गए हैं। वहीं बांध के पानी से यहां स्थित हाइडल संयंत्र की तीनों इकाइयां फुल लोड पर चलाई जा रही हैं। यहां से 120 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। हाइडल प्लांट से 9 हजार क्यूसेक पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है।
बांगो हाइडल प्लांट में 40-40 मेगावाट की तीन इकाइयां हैं। बांगा बांध में जल स्तर से चार गेट खोले गए हैं। 23 हजार 420 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। बांध का लेवल 358.10 मीटर पहुंच गया है, कुल भराव का 90.71 फीसदी है।