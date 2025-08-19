CG News: अधूरी सड़क पर टोल शुरू, कोरबा-चांपा का सफर हुआ महंगा, यात्रियों पर बढ़ा बोझ

कोरबा-चांपा की तरफ जा रहे हैं, तो जमनीपाली के तरफ पास स्थित टोल प्लाजा में शुल्क अदा करना होगा। छोटे चार पहिया वाहनों के लिए 75, हल्के मालवाहक वाहनों के लिए 120, बस और ट्रक के लिए 245 तो इससे बड़े वाहनों के लिए 385 और 470 रुपए का शुल्क अदा करना होगा। 24 घंटे के भीतर इसी मार्ग से वापस आने पर शुल्क में कुछ कमी भी आएगी। लेकिन इतना शुल्क तो लोगों को एक बार यहां से गुजरने पर हर हाल में अदा करना ही होगा। अब तक जो लोग इस सड़क से नि:शुल्क तौर पर आवागमन कर रहे थे। अब जब उन्हें शुल्क देना पड़ रहा है तो विवाद की स्थिति में निर्मित हो रही है।