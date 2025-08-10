CG News: कोतवाली चौक से 50 मीटर सड़क चौड़ीकरण रद्द, अब 15 करोड़ की लागत से बनेगा नया गौरवपथ

CG News: शहर की कालीबाड़ी चौक सड़क पर ट्रैफिक मूवमेंट दोगुना बढ़ा है। ऐसा दूसरी बार है, जब इस सड़क को संवारने पर अब नगर निगम 15 करोड़ खर्च करेगा। इससे पहले 2017-18 में 37 करोड़ का प्लान बना था और पीडब्ल्यूडी ने इस पर 13 करोड़ रुपए मामूली सड़क चौड़ीकरण पर खर्च किया। जबकि प्लान ये था कि कोतवाली से बिजली ऑफिस चौक तक यह सड़क काफी संकरी है, जिसका चौड़ीकरण कराया जाना है।
इसके साथ ही कालीबाड़ी चौक सड़क पचपेड़ीनाका तक एक जैसी चौड़ी होगी और ट्रैफिक मूवमेंट आसानी से होने लगेगा। तब पीडब्ल्यूडी के इस प्लान के तहत नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम ने कोतवाली चौक से बिजली ऑफिस चौक तक सर्वे किया था। इस दायरे में करीब 65 निर्माण आ रहे थे, जिनके हिस्सों को तोड़कर सड़क चौड़ी की जानी थी, परंतु उस पर कोई काम नहीं हुआ। मुआवजा का पेंच ज्यादा था। ऐसी स्थिति में यह 50 मीटर का दायरा आज भी वैसा ही संकरा है।
जहां दोनों तरफ के ट्रैफिक को निकलना मुश्किल होता है। कई बार लोग टकराते-टकराते बचते हैं। क्योंकि इसी रास्ते से सबसे अधिक ऑटो वाले मालवीय रोड, जयस्तंभ चौक तक जाते हैं और वापस लौटते हैं। इसी 50 मीटर संकरे दायरे को छोड़कर अब सिटी डवलपमेंट प्लान के तहत गौरव पथ-2.0 बनाना नगर निगम ने तय किया है। इसके लिए मेयर इन काउंसिल ने एजेंडा पास किया है।
2017-18 में जब इस सड़क को लेकर प्लान बना तो पुलिस लाइन की पुरानी बाउंड्रीवाल तोड़कर तीन फीट पीछे निर्माण कराया। इससे आगे पचपेड़ीनाका तक कहीं दो तो कहीं तीन फीट चौड़ीकरण में करीब साढ़े 13 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी ने खर्च किया था। फिर भी एक जैसी यह सड़क चौड़ी नहीं हुई।
अब सिटी डवपलमेंट प्लान से 15 करोड़ का काम होगा। इसी के तहत चौड़ीकरण, पाथवे, बोलार्ड एवं रैंप, शौचालय निर्माण, वेंडिंग जोन, ग्रीन वर्ज, स्ट्रीट लाइट और रोड साइनेजेस बोर्ड का प्लान शामिल किया गया है। यानी कि सीएसईबी चौक से पचपेड़ीनाका तक गौरव पथ-2.0 बनेगा।
CG News: सिटी डेवलपमेंट प्लान में उस दायरे को छोडा गया है, जहां रोड सबसे संकरी है। यह दायरा है कोतवाली चौक के करीब से लेकर बिजली ऑफिस चौक तक। दोनों तरफ दुकानें हैं, जहां हमेशा ट्रैफिक जाम के हालत रहते हैं। इससे लोग ज्यादा परेशान हैं।