CG News: कोतवाली चौक से 50 मीटर सड़क चौड़ीकरण रद्द, अब 15 करोड़ की लागत से बनेगा नया गौरवपथ

इसके साथ ही कालीबाड़ी चौक सड़क पचपेड़ीनाका तक एक जैसी चौड़ी होगी और ट्रैफिक मूवमेंट आसानी से होने लगेगा। तब पीडब्ल्यूडी के इस प्लान के तहत नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम ने कोतवाली चौक से बिजली ऑफिस चौक तक सर्वे किया था। इस दायरे में करीब 65 निर्माण आ रहे थे, जिनके हिस्सों को तोड़कर सड़क चौड़ी की जानी थी, परंतु उस पर कोई काम नहीं हुआ। मुआवजा का पेंच ज्यादा था। ऐसी स्थिति में यह 50 मीटर का दायरा आज भी वैसा ही संकरा है।