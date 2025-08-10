10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: कोतवाली चौक से 50 मीटर सड़क चौड़ीकरण रद्द, अब 15 करोड़ की लागत से बनेगा नया गौरवपथ

CG News: 2017-18 में जब इस सड़क को लेकर प्लान बना तो पुलिस लाइन की पुरानी बाउंड्रीवाल तोड़कर तीन फीट पीछे निर्माण कराया।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Aug 10, 2025

अब 15 करोड़ की लागत से बनेगा नया गौरवपथ (Photo source- Patrika)
अब 15 करोड़ की लागत से बनेगा नया गौरवपथ (Photo source- Patrika)

CG News: शहर की कालीबाड़ी चौक सड़क पर ट्रैफिक मूवमेंट दोगुना बढ़ा है। ऐसा दूसरी बार है, जब इस सड़क को संवारने पर अब नगर निगम 15 करोड़ खर्च करेगा। इससे पहले 2017-18 में 37 करोड़ का प्लान बना था और पीडब्ल्यूडी ने इस पर 13 करोड़ रुपए मामूली सड़क चौड़ीकरण पर खर्च किया। जबकि प्लान ये था कि कोतवाली से बिजली ऑफिस चौक तक यह सड़क काफी संकरी है, जिसका चौड़ीकरण कराया जाना है।

CG News: मेयर इन काउंसिल ने एजेंडा पास किया

इसके साथ ही कालीबाड़ी चौक सड़क पचपेड़ीनाका तक एक जैसी चौड़ी होगी और ट्रैफिक मूवमेंट आसानी से होने लगेगा। तब पीडब्ल्यूडी के इस प्लान के तहत नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम ने कोतवाली चौक से बिजली ऑफिस चौक तक सर्वे किया था। इस दायरे में करीब 65 निर्माण आ रहे थे, जिनके हिस्सों को तोड़कर सड़क चौड़ी की जानी थी, परंतु उस पर कोई काम नहीं हुआ। मुआवजा का पेंच ज्यादा था। ऐसी स्थिति में यह 50 मीटर का दायरा आज भी वैसा ही संकरा है।

ये भी पढ़ें

Bulldozer action: पूरे दिन गडग़ड़ाते रहे प्रशासन के 7 बुलडोजर, 33 दुकानें ध्वस्त, होगा सडक़ का चौड़ीकरण
सुरजपुर
Bulldozer action

जहां दोनों तरफ के ट्रैफिक को निकलना मुश्किल होता है। कई बार लोग टकराते-टकराते बचते हैं। क्योंकि इसी रास्ते से सबसे अधिक ऑटो वाले मालवीय रोड, जयस्तंभ चौक तक जाते हैं और वापस लौटते हैं। इसी 50 मीटर संकरे दायरे को छोड़कर अब सिटी डवलपमेंट प्लान के तहत गौरव पथ-2.0 बनाना नगर निगम ने तय किया है। इसके लिए मेयर इन काउंसिल ने एजेंडा पास किया है।

तब क्या कराया था

2017-18 में जब इस सड़क को लेकर प्लान बना तो पुलिस लाइन की पुरानी बाउंड्रीवाल तोड़कर तीन फीट पीछे निर्माण कराया। इससे आगे पचपेड़ीनाका तक कहीं दो तो कहीं तीन फीट चौड़ीकरण में करीब साढ़े 13 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी ने खर्च किया था। फिर भी एक जैसी यह सड़क चौड़ी नहीं हुई।

अब क्या करेंगे

अब सिटी डवपलमेंट प्लान से 15 करोड़ का काम होगा। इसी के तहत चौड़ीकरण, पाथवे, बोलार्ड एवं रैंप, शौचालय निर्माण, वेंडिंग जोन, ग्रीन वर्ज, स्ट्रीट लाइट और रोड साइनेजेस बोर्ड का प्लान शामिल किया गया है। यानी कि सीएसईबी चौक से पचपेड़ीनाका तक गौरव पथ-2.0 बनेगा।

समस्या

CG News: सिटी डेवलपमेंट प्लान में उस दायरे को छोडा गया है, जहां रोड सबसे संकरी है। यह दायरा है कोतवाली चौक के करीब से लेकर बिजली ऑफिस चौक तक। दोनों तरफ दुकानें हैं, जहां हमेशा ट्रैफिक जाम के हालत रहते हैं। इससे लोग ज्यादा परेशान हैं।

ये भी पढ़ें

CG News: मुख्यमंत्री साय की बड़ी घोषणा, छात्राओं के लिए कॉलेज से आने-जाने 5 नि:शुल्क बसों का लोकार्पण, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 का होगा चौड़ीकरण
कवर्धा
CG News: मुख्यमंत्री साय की बड़ी घोषणा, छात्राओं के लिए कॉलेज से आने-जाने 5 नि:शुल्क बसों का लोकार्पण, राष्ट्रीय राजमार्ग 130 का होगा चौड़ीकरण

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2025 10:17 am

Published on:

10 Aug 2025 10:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: कोतवाली चौक से 50 मीटर सड़क चौड़ीकरण रद्द, अब 15 करोड़ की लागत से बनेगा नया गौरवपथ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.