कांग्रेस नेताओं की धड़कनें हुई तेज… कभी भी हो सकता है जिला अध्यक्ष का ऐलान

Chhattisgarh Congress: प्रदेश में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के नामों पर मोहर 11 के बाद लग सकती है। बताया जा रहा है कि एआईसीसी के गोपनीय सर्वे के आधार पर अंतत: राहुल गांधी ही नामों पर मुहर लगाएंगे। 11 नवंबर के बाद इस संदर्भ में बैठक हो सकती है। ( CG News) जिसमें आवेदकों की प्रोफाइल, आब्जर्वर, पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की अनुशंसा पर भी गौर किया जाएगा। कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष पद के लिए नामों की लिस्ट बन चुकी है। लेकिन एक नाम पर मोहर नहीं लगने से उमीदवारों की धडक़नें तेज हो गई है।
लिस्ट में मुहर न लगने से उम्मीदवारों को सबसे बड़ा फायदा यह मिल रहा है कि उन्हें अपने बड़े नेताओं से अप्रोच लगाने समय मिल रहा है। साथ ही जिलाध्यक्ष बनने के लिए दिल्ली तक दौड़ लगाने का भी मौका है। ताकि उनके नाम पर मोहर लग सके। अब देखना यह है कि आखिर किन नामों पर मोहर लगेगी।गौरतलब है कि कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष के लिए अक्टूबर से रायशुमारी का दौर चल रहा है।
पर्यवेक्षक के रूप में आब्जर्वर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर कार्यकर्ताओं की राय टटोली, इसके बाद जिले के कोने कोने में जाकर कार्यकर्ताओं की राय ली। जिसमें चार से कई नामों की चर्चा सुर्खियों में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी की उपस्थिति में एआईसीसी की बैठक होगी। इसमें सभी रिपोर्टों का मिलान कर जिलाध्यक्षों के नामों में विचार किया जाएगा। इधर सभी दिग्गजों की चाहत है कि उनके समर्थकों के नामों पर मुहर लगे।
