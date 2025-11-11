कांग्रेस नेताओं की धड़कनें हुई तेज… कभी भी हो सकता है जिला अध्यक्ष का ऐलान

Chhattisgarh Congress: प्रदेश में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के नामों पर मोहर 11 के बाद लग सकती है। बताया जा रहा है कि एआईसीसी के गोपनीय सर्वे के आधार पर अंतत: राहुल गांधी ही नामों पर मुहर लगाएंगे। 11 नवंबर के बाद इस संदर्भ में बैठक हो सकती है। ( CG News) जिसमें आवेदकों की प्रोफाइल, आब्जर्वर, पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की अनुशंसा पर भी गौर किया जाएगा। कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष पद के लिए नामों की लिस्ट बन चुकी है। लेकिन एक नाम पर मोहर नहीं लगने से उमीदवारों की धडक़नें तेज हो गई है।