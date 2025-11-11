Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

कांग्रेस नेताओं की धड़कनें हुई तेज… कभी भी हो सकता है जिला अध्यक्ष का ऐलान

Chhattisgarh Congress: कांग्रेस में नए जिला अध्यक्ष को लेकर नेताओं के दिलों की धड़कनें तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो लिस्ट तैयार हो गई है, वहीं कभी भी नामों का खुलासा हो सकता है…

less than 1 minute read
Google source verification

कोरबा

image

Chandu Nirmalkar

Nov 11, 2025

Chhattissgarh congress

File Photo

Chhattisgarh Congress: प्रदेश में कांग्रेस जिलाध्यक्षों के नामों पर मोहर 11 के बाद लग सकती है। बताया जा रहा है कि एआईसीसी के गोपनीय सर्वे के आधार पर अंतत: राहुल गांधी ही नामों पर मुहर लगाएंगे। 11 नवंबर के बाद इस संदर्भ में बैठक हो सकती है। ( CG News) जिसमें आवेदकों की प्रोफाइल, आब्जर्वर, पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं की अनुशंसा पर भी गौर किया जाएगा। कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष पद के लिए नामों की लिस्ट बन चुकी है। लेकिन एक नाम पर मोहर नहीं लगने से उमीदवारों की धडक़नें तेज हो गई है।

Chhattisgarh Congress: जिला अध्यक्ष बनने के लिए दिल्ली तक दौड़

लिस्ट में मुहर न लगने से उम्मीदवारों को सबसे बड़ा फायदा यह मिल रहा है कि उन्हें अपने बड़े नेताओं से अप्रोच लगाने समय मिल रहा है। साथ ही जिलाध्यक्ष बनने के लिए दिल्ली तक दौड़ लगाने का भी मौका है। ताकि उनके नाम पर मोहर लग सके। अब देखना यह है कि आखिर किन नामों पर मोहर लगेगी।गौरतलब है कि कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष के लिए अक्टूबर से रायशुमारी का दौर चल रहा है।

कोने कोने में जाकर कार्यकर्ताओं की ली राय

पर्यवेक्षक के रूप में आब्जर्वर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर कार्यकर्ताओं की राय टटोली, इसके बाद जिले के कोने कोने में जाकर कार्यकर्ताओं की राय ली। जिसमें चार से कई नामों की चर्चा सुर्खियों में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी की उपस्थिति में एआईसीसी की बैठक होगी। इसमें सभी रिपोर्टों का मिलान कर जिलाध्यक्षों के नामों में विचार किया जाएगा। इधर सभी दिग्गजों की चाहत है कि उनके समर्थकों के नामों पर मुहर लगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 01:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / कांग्रेस नेताओं की धड़कनें हुई तेज… कभी भी हो सकता है जिला अध्यक्ष का ऐलान

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और बड़ा खुलासा, संदिग्ध कार को लेकर सामने आई नई जानकारी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Weather Update: मौसम ने बदला मिजाज! ऊर्जाधानी में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, अलाव का सहारा ले रहे लोग

ऊर्जाधानी में रात में गिरने लगा पारा (photo source- Patrika)
कोरबा

किसान को हाथी ने पटक-पटककर मार डाला, खेत की रखवाली करने जा रहा था मृतक, घटना के बाद मचा हड़कप

किसान को हाथी ने पटक-पटककर मार डाला (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

खदान में ब्लास्टिंग से मकानों में दरार, बोर धंसे… नाराज लोगों ने बंद कराया SECL ऑफिस का गेट

खदान में ब्लास्टिंग से मकानों में दरार (photo source- Patrika)
कोरबा

Dog Bite News: आवारा कुत्तों का आतंक! दो दिन में 12 लोग बने शिकार, बच्चों-बुजुर्गों में दहशत का माहौल

आवारा कुत्तों का आतंक (photo source- Patrika)
कोरबा

Ready to Eat Scheme: जिले में बनेगा रेडी-टू-ईट हब, 10 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में तैयार होगा पौष्टिक भोजन

कोरबा जिले में 10 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (photo source- Patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.