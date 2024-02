कोरबा के जंगल में मिला ढाई साल के बच्चे की लाश, गला रेतकर प्राइवेट पार्ट जलाने की कोशिश

कोरबाPublished: Feb 22, 2024 01:15:10 pm Submitted by: Khyati Parihar

Dead body of a child found in Kharmora forest of Korba: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां सागौन बाड़ी में एक मासूम बच्चे की लाश मिली। उसकी गला रेत कर नृशंस हत्या करने और गुप्तांग को जलाए जाने की जानकारी प्राथमिक तौर पर सामने आई है। यह मामला और भी संदिग्ध हो गया है।

Korba Breaking News: छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जहां सागौन बाड़ी में एक मासूम बच्चे की लाश मिली। उसकी गला रेत कर नृशंस हत्या करने और गुप्तांग को जलाए जाने की जानकारी प्राथमिक तौर पर सामने आई है। यह मामला और भी संदिग्ध हो गया है। इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची सिविल लाइन रामपुर की पुलिस ने आगे की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।