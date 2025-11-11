किसानों को बड़ी राहत.. धान बेचने के लिए घर बैठे मिलेगा टोकन, जानिए क्या है पूरा सिस्टम

धान खरीदी सीजन 2025-26 में किसानों को उपार्जन केंद्र जाकर टोकन प्राप्त करने के बाध्यता से निजात मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘टोकन तुहर हाथ’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दावा है कि किसान अब घर बैठे ऑनलाइन टोकन हासिल कर सकेंगे, जो एंड्रॉयड मोबाइल पर चलने वाला ऐप है। टोकन तुहर हाथ एंड्रॉयड ऐप को खाद्य विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करना होगा। इसके बाद किसान हर दिन सुबह 8 बजे से टोकन जनरेट कर सकेंगे। छोटे किसानों को 2 टोकन और बड़े किसानों को 3 टोकन ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। टोकन प्राप्त करने के लिए ओटीपी आधारित व्यवस्था रखी गई है। मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और इस ओटीपी को प्रविष्ट करने पर ही टोकन जारी होगी।