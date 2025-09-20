Snake Bite Death: जहरीले सांप ने एक ही परिवार के 3 लोगों को डंसा, पिता-पुत्र की हुई मौत… महिला की हालत गंभीर

इंदिरा नगर जमनीपाली में शुक्रवार की तड़के सुबह करीब 3 बजे यह घटना हुई। यहां निवासरत चूड़ामणि भारद्वाज (52) उसकी पत्नी रजनी भारद्वाज (45) वर्ष अपने पुत्र प्रिंस (10)के साथ घर में एक ही जगह पर सो रहे थे। इस बीच रात में तीनों को जहरीले सांप ने काट लिया। चूड़ामणि और उसके पुत्र को सांप के काटे जाने का पता नहीं चला, लेकिन रजनी भारद्वाज ने सांप को देख लिया। उसको भी सांप ने काट लिया था।