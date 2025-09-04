बैम्बू पिट वाइपर ने बुजुर्ग पहाड़ी कोरवा को डसा, सांप को डिब्बे में कैद कर अस्पताल पहुंचा, फिर… जानकर उड़ जाएंगे होश

Snake Bite: कोरबा जिले के ग्राम अजगरबहार में अपने घर की बड़ी में काम कर रहे एक बुजुर्ग को बैम्बू पिट वाइपर नामक जहरीले सांप ने काट लिया। इस घटना के बाद बुजुर्ग ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को पकड़ लिया और डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंच गया। इलाज के बाद बुजुर्ग की हालात सामान्य हो गई है।
बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अजगरबहार के टोंकाभांठा मुहल्ला में निवासरत पहाड़ी कोरवा बुजुर्ग बुद्धुराम अपने घर की बाड़ी में दोपहर को काम कर रहा था। इस दौरान अचानक एक जहरीले सांप ने उसके पैर को डस लिया। पैर में दर्द होने से बुजुर्ग का ध्यान पास में ही जमीन पर रेंग रहे सांप पर गई। सांप के डसने के बाद भी बुजुर्ग पहाड़ी कोरवा घबराया नहीं ,बल्कि उसने उसे काटने वाले सांप को ही पकड़ लिया।
पहाड़ी कोरवा दुखितराम कोरवा ने बताया कि सांप के डसने की जानकारी के बाद उसके पिता बुद्धराम को उपचार के लिए अजगरबहार के स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बुद्धराम सांप को डिब्बे में बंद कर अपने साथ हॉस्पिटल लेकर पहुंच गया था। इसकी सूचना आरसीआरसीएस टीम को दी अविनाश यादव ने टीम के सदस्य अजय और प्रमोद के साथ हॉस्पिटल पहुंचे, तब पता चला कि पहाड़ी कोरवा को काटने वाला सांप बैम्बू पिट वाइपर है।
कोरबा के वन क्षेत्र में पाया जाता है, यह सांप जहरीला भी होता है। हालाकि बुजुर्ग को समय पर त्वरित उपचार मिलने से उसकी जान बच गई। उसकी हालत सामान्य होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। इधर आरसीआरएस के अविनाश यादव ने बैम्बू पिट वाइपर सांप के बारे में वन विभाग को जानकारी दी और एसडीओ के निर्देशन में सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है।