Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पत्रिका प्लस

बैम्बू पिट वाइपर ने बुजुर्ग पहाड़ी कोरवा को डसा, सांप को डिब्बे में कैद कर अस्पताल पहुंचा, फिर… जानकर उड़ जाएंगे होश

Snake Bite: कोरबा जिले के ग्राम अजगरबहार में अपने घर की बड़ी में काम कर रहे एक बुजुर्ग को बैम्बू पिट वाइपर नामक जहरीले सांप ने काट लिया।

कोरबा

Khyati Parihar

Sep 04, 2025

सांप (फोटो सोर्स-Ai)
सांप (फोटो सोर्स-Ai)

Snake Bite: कोरबा जिले के ग्राम अजगरबहार में अपने घर की बड़ी में काम कर रहे एक बुजुर्ग को बैम्बू पिट वाइपर नामक जहरीले सांप ने काट लिया। इस घटना के बाद बुजुर्ग ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को पकड़ लिया और डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंच गया। इलाज के बाद बुजुर्ग की हालात सामान्य हो गई है।

बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अजगरबहार के टोंकाभांठा मुहल्ला में निवासरत पहाड़ी कोरवा बुजुर्ग बुद्धुराम अपने घर की बाड़ी में दोपहर को काम कर रहा था। इस दौरान अचानक एक जहरीले सांप ने उसके पैर को डस लिया। पैर में दर्द होने से बुजुर्ग का ध्यान पास में ही जमीन पर रेंग रहे सांप पर गई। सांप के डसने के बाद भी बुजुर्ग पहाड़ी कोरवा घबराया नहीं ,बल्कि उसने उसे काटने वाले सांप को ही पकड़ लिया।

ये भी पढ़ें

Snake Bite Case: जमीन में सो रहे थे मासूम भाई-बहन, सांप के काटने से हो गई मौत, गांव में पसरा मातम
बलरामपुर
सांप (फोटो सोर्स-Ai)

सांप को डिब्बे में लेकर पहुंच गया अस्पताल

पहाड़ी कोरवा दुखितराम कोरवा ने बताया कि सांप के डसने की जानकारी के बाद उसके पिता बुद्धराम को उपचार के लिए अजगरबहार के स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बुद्धराम सांप को डिब्बे में बंद कर अपने साथ हॉस्पिटल लेकर पहुंच गया था। इसकी सूचना आरसीआरसीएस टीम को दी अविनाश यादव ने टीम के सदस्य अजय और प्रमोद के साथ हॉस्पिटल पहुंचे, तब पता चला कि पहाड़ी कोरवा को काटने वाला सांप बैम्बू पिट वाइपर है।

जहरीला होता है ये सांप

कोरबा के वन क्षेत्र में पाया जाता है, यह सांप जहरीला भी होता है। हालाकि बुजुर्ग को समय पर त्वरित उपचार मिलने से उसकी जान बच गई। उसकी हालत सामान्य होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। इधर आरसीआरएस के अविनाश यादव ने बैम्बू पिट वाइपर सांप के बारे में वन विभाग को जानकारी दी और एसडीओ के निर्देशन में सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है।

ये भी पढ़ें

CG Snake Bite: जहरीले करैत के डसने से 3 वर्षीय मासूम की मौत, परिजनों ने सांप को ही मार डाला, पसरा मातम
जांजगीर चंपा
जहरीले करैत (फोटो सोर्स - पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Sept 2025 02:45 pm

Hindi News / Patrika plus / बैम्बू पिट वाइपर ने बुजुर्ग पहाड़ी कोरवा को डसा, सांप को डिब्बे में कैद कर अस्पताल पहुंचा, फिर… जानकर उड़ जाएंगे होश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट