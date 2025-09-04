बैम्बू पिट वाइपर ने बुजुर्ग पहाड़ी कोरवा को डसा, सांप को डिब्बे में कैद कर अस्पताल पहुंचा, फिर… जानकर उड़ जाएंगे होश

पहाड़ी कोरवा दुखितराम कोरवा ने बताया कि सांप के डसने की जानकारी के बाद उसके पिता बुद्धराम को उपचार के लिए अजगरबहार के स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बुद्धराम सांप को डिब्बे में बंद कर अपने साथ हॉस्पिटल लेकर पहुंच गया था। इसकी सूचना आरसीआरसीएस टीम को दी अविनाश यादव ने टीम के सदस्य अजय और प्रमोद के साथ हॉस्पिटल पहुंचे, तब पता चला कि पहाड़ी कोरवा को काटने वाला सांप बैम्बू पिट वाइपर है।