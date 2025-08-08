Snake Bite Case: दो स्कूली छात्रों को सांप ने डसा, एक की मौत, दूसरा गंभीर

Snake Bite Case: रक्षाबंधन की छुट्टियों पर घर लौट रहे पोटाकेबिन चेरपाल के दो छात्रों कों सर्प ने डस लिया। इस हादसे में समीर कड़ती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे छात्र रामलू मड़काम की हालत गंभीर है। उसे गागलूर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बीजापुर रेफर किया गया, जहां से अब जगदलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।
दोनों छात्र गमपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और हाल ही में जिला प्रशासन के ड्रॉपआउट सर्वे के तहत इनका स्कूल में कक्षा पहली में दाखिला लिया था। रक्षा बंधन के लिए दोनों छात्र अपने परिजनों के साथ बुधवार की शाम छुट्टी लेकर घर जा रहें थे। विलम्ब होने के कारण वे ग्राम पीडिया में किसी रिश्तेदार के घर रुक गए। यहां सोते समय उन्हें किसी जहरीले सर्प ने काट लिया।
हादसे ने पोटाकेबिन प्रबंधक की लापरवाही को उजागर कर दिया है। आरोप है कि जानकारी मिलने के बाद अधीक्षक ने किसी शिक्षक के बजाय तीसरी कक्षा के छात्रों के साथ इन बच्चों को घर भेज दिया। -पुरुषोत्तम कुड़मूल, अधीक्षक, पोटाकेबिन चेरपाल
दोनों छात्र गमपुर के हैं। सांप के काटने से एक की मौत हो गई है, दूसरे को बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर रेफर किया गया है। -कमल दास झाड़ी, डीएमसी, बीजापुर।