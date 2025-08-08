Snake Bite Case: दो स्कूली छात्रों को सांप ने डसा, एक की मौत, दूसरा गंभीर

दोनों छात्र गमपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और हाल ही में जिला प्रशासन के ड्रॉपआउट सर्वे के तहत इनका स्कूल में कक्षा पहली में दाखिला लिया था। रक्षा बंधन के लिए दोनों छात्र अपने परिजनों के साथ बुधवार की शाम छुट्टी लेकर घर जा रहें थे। विलम्ब होने के कारण वे ग्राम पीडिया में किसी रिश्तेदार के घर रुक गए। यहां सोते समय उन्हें किसी जहरीले सर्प ने काट लिया।