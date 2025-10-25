Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, छाने लगा कोहरा

Korba weather update: मानसून की वापसी के साथ ही शिशिर ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। बाजारों में गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ी, ग्रामीण इलाकों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है।

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 25, 2025

Korba weather update (Photo source- Patrika)

Korba weather update (Photo source- Patrika)

Korba weather update: मौसम में उतार-चढ़ाव के बीच तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। रात को न्यनूतम तापमान 20 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वर्षा ऋतु खत्म हो चुकी है। मानसून वापस लौट रहा है। इसके साथ ही शिशिर ऋतु शुरू हो चुकी है। सुबह को गुलाबी ठंड का अहसास हो रहा है। रात में भी हल्की ठंड पड़ रही है।

हालांकि तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होने के कारण दिन में लोगों को ठंडी का अहसास नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे-जैसे अधिकतम और न्यनूतम तापमान में गिरावट आएगी। वैसे-वैसे ठंड का अहसास होगा। इस बीच बाजार में ठंडी से बचने के लिए उलन के सामान भी उतर गए हैं। इसमें स्वेटर, टोपी आदि शामिल हैं। इस साल कोरबा जिले में सामान्य से अधिक बारिश हुई है।

Korba weather update: लिहाजा संभावना है कि तापमान में भी अधिक गिरावट आएगी और पिछले साल की तुलना में ठंड अधिक लगेगा। तापतान गिरने से शहर से ज्यादा ठंड का अहसास ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। कोरबा के लेमरू, श्यांग, कोरबी जैसे क्षेत्रों में ज्यादा ठंड का अहसास हो रहा है। इससे बचने के लिए ग्रामीण अभी से ही गरम कपडे़ का सहारा ले रहे हैं।

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, छाने लगा कोहरा

