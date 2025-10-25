तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, छाने लगा कोहरा

Korba weather update: मौसम में उतार-चढ़ाव के बीच तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। रात को न्यनूतम तापमान 20 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वर्षा ऋतु खत्म हो चुकी है। मानसून वापस लौट रहा है। इसके साथ ही शिशिर ऋतु शुरू हो चुकी है। सुबह को गुलाबी ठंड का अहसास हो रहा है। रात में भी हल्की ठंड पड़ रही है।