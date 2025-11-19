CG News: कोरबा कांड में बड़ा खुलासा, 19 आरोपी गिरफ्तार, गाड़ी और हथियार भी बरामद

बैगा के इस भविष्यवाणी को सुनकर डकैतों ने डकैती की योजना बनाई। 11 नंवबर की रात करीब दो बजे डकैतों ने धावा बोला। मकान से लगी बाड़ी के रास्ते घर में प्रवेश किया। एक- एक कर परिवार सदस्यों को कमरे में बंद कर दिया। उनसे मोबाइल फोन छीन लिया। परिवार के मुखिया शत्रुघ्न को पिस्टल जैसे हथियार और चाकू की नोंक पर धमकाया। धन की तलाश के लिए घर को चार जगह पर खोद दिया। गड़ा हुआ धन नहीं मिला तो डकैत शत्रुघ्न के मकान से डेढ़ लाख रुपए नकद और सोने चांदी की जेवरात लूट कर भाग गए।