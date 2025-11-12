CG News: मसाज कराने पहुंचे दो तहसीलदार के साथ हुई मारपीट, मचा हड़कंप, देखें वीडियो

दावा है कि यहां मसाज काफी अच्छे से की जाती है। यही कारण है कि अमित केरकेटा और अभिजीत राजभानु दोनों अलग-अलग ब्लैक स्कॉर्पियो में आदर्श नगर स्थित राजेश ब्यूटी पार्लर संचालक राजेश के पास गए हुए थे जहां दोनो ब्लैक स्कॉर्पियो को दुकान के बाहर खड़ा किए हुए थे, इस दौरान कुछ युवक आए और स्कार्पियो चालक के साथ विवाद करने लगे विवाद इतना बढ़ गया कि तहसीलदार दोनों दुकान से बाहर आए और युवकों को समझाने का प्रयास कर रहे थे विवाद और बढ़ गया जहां लगभग आधा दर्जन युवकों ने दोनों नायब तहसीलदार पर हमला करना शुरू कर दिया इस दौरान मौके पर हड़कंप मच गया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई इसकी सूचना तत्काल कुसमुंडा थाना पुलिस को दी गई जहां युवक मारपीट करने के बाद मौके से फरार हो गए।