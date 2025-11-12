Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

CG News: मसाज कराने पहुंचे दो तहसीलदार के साथ हुई मारपीट, मचा हड़कंप, देखें वीडियो

तहसीलदार अमित केरकेटा और हरदीबाजार तहसीलदार अभिजीत राजभानु आदर्श नगर स्थित राजेश ब्यूटी पार्लर (सैलून) गए थे।

कोरबा

image

Love Sonkar

Nov 12, 2025

CG News: मसाज कराने पहुंचे दो तहसीलदार के साथ हुई मारपीट, मचा हड़कंप, देखें वीडियो

दो तहसीलदार के साथ हुई मारपीट (Photo Patrika)

CG News: कोरबा जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श नगर बस्ती में दो तहसीलदारों के साथ मारपीट की की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि दीपका तहसीलदार अमित केरकेटा और हरदीबाजार तहसीलदार अभिजीत राजभानु के साथ आधा दर्जन से अधिक युवकों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया जहां इस घटना में दीपका तहसीलदार अमित केरकेटा और हरदी बाजार तहसीलदार अभिजीत राजभानु दोनों को सर पर गंभीर चोटे आई है जिन्हें तत्काल निजी अस्पताल ले जाया गया।

कुसमुंडा थाना पुलिस से शिकायत के बाद मामला दर्ज कर आगे की जांच कार्यवाही शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच की घटना है। अमित केरकेटा और अभिजीत राजभानु को पटवारी को त्रिलोक सोनवानी से जानकारी मिली थी कि आदर्श नगर कुसमुंडा में राजेश ब्यूटी पार्लर है।

दावा है कि यहां मसाज काफी अच्छे से की जाती है। यही कारण है कि अमित केरकेटा और अभिजीत राजभानु दोनों अलग-अलग ब्लैक स्कॉर्पियो में आदर्श नगर स्थित राजेश ब्यूटी पार्लर संचालक राजेश के पास गए हुए थे जहां दोनो ब्लैक स्कॉर्पियो को दुकान के बाहर खड़ा किए हुए थे, इस दौरान कुछ युवक आए और स्कार्पियो चालक के साथ विवाद करने लगे विवाद इतना बढ़ गया कि तहसीलदार दोनों दुकान से बाहर आए और युवकों को समझाने का प्रयास कर रहे थे विवाद और बढ़ गया जहां लगभग आधा दर्जन युवकों ने दोनों नायब तहसीलदार पर हमला करना शुरू कर दिया इस दौरान मौके पर हड़कंप मच गया और देखते ही देखते लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई इसकी सूचना तत्काल कुसमुंडा थाना पुलिस को दी गई जहां युवक मारपीट करने के बाद मौके से फरार हो गए।

कुसमुंडा थाना प्रभावी युवराज सिंह तिवारी तत्काल स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए घायल अधिकारियों को इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया। इस मामले में कुष्मांडा थाना प्रभारी युवराज सिह तिवारी ने बताया कि घटना के तत्काल बाद चार युवकों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है और भी लोगों की गिरफ्तारी की जानी है।

इस मामले में 307, डकैती समेत अन्य धारा लगाई गई है आगे की जांच करवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने वाले युवक कुसमुंडा क्षेत्र के पुनेश, बबन, डिंपल, हितेश सारथी है मुख्य आरोपी हितेश सारथी आदतन अपराधी हर इसके खिलाफ और भी मामले सामने आ चुके हैं।

