राशन कार्ड धारकों के लिए अलर्ट! eKYC नहीं कराया तो अटक सकता है राशन, प्रशासन ने दी चेतावनी…

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, नया रायपुर से जारी निर्देशों के अनुसार जिले के सभी राशन कार्डधारियों के लिए eKYC अनिवार्य है। हालांकि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इससे छूट दी गई है। प्रशासन द्वारा गांव-गांव और शहरों में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अधिक से अधिक लोग समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि आगे किसी तरह की दिक्कत न हो।