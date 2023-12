‘बेटी की नौकरी लगवा दूंगी,’ कहकर महिला कर्मी ने ले लिए 30 हजार, अब बोल रही- पैसे नहीं लौटाऊंगी, जो करना है कर लो

Fraud: पीडि़त महिला की शिकायत पर महिला कर्मी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया अपराध, कलेक्टोरेट कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी लगवाने का दिया था झांसा

बैकुंठपुर. Swindle in the name of job: कलेक्टोरेट के अंत्यावसायी शाखा में पदस्थ एक महिला कर्मी ने एक महिला से उसकी बेटी की नौकरी लगाने के नाम पर 30 हजार रुपए की ठगी कर ली। 6 महीने से वह महिला को आश्वासन दे रही थी कि कलेक्टोरेट कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर उसकी बेटी की नौकरी लगवा देगी। नौकरी नहीं लगने पर महिला ने जब रुपए लौटाने को कहा तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि जो करना है कर लो। पीडि़त महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने महिला कर्मी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।