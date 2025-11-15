Patrika LogoSwitch to English

Good News: सरकारी नौकरी की इस भर्ती में बढ़ा दिए 100 पद, अब कुल 648 पदों पर होगी भर्ती

राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड-III भर्ती 2024 में 100 अतिरिक्त पद जोड़ने का ऐलान किया गया है जिससे कुल 648 पदों पर भर्ती होगी। इससे ज्यादा उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का और अधिक अवसर मिलेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 15, 2025

Sarkari Naukri

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Librarian Grade-III Recruitment Total Post: राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड-III भर्ती 2024 के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी आई है। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने इस भर्ती में 100 अतिरिक्त पद जोड़ने का ऐलान किया है। पहले इस भर्ती में कुल 548 पदों की घोषणा की गई थी जिन्हें अब बढ़ाकर 648 कर दिया गया है।

100 अतिरिक्त पदों का इजाफा

इस बदलाव से उम्मीदवारों के लिए अवसर और बढ़ गए हैं क्योंकि अब कुल 648 पदों पर भर्ती की जाएगी। यानी 100 और उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा।

भर्ती प्रक्रिया और पात्रता

लाइब्रेरियन ग्रेड-III के इन बढ़े हुए पदों के लिए चयन प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी। उम्मीदवारों को RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। परीक्षा के बाद चयनित उम्मीदवारों को राज्य के विभिन्न सरकारी पुस्तकालयों में नियुक्त किया जाएगा।

Published on:

15 Nov 2025 03:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Good News: सरकारी नौकरी की इस भर्ती में बढ़ा दिए 100 पद, अब कुल 648 पदों पर होगी भर्ती

