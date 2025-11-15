Good News: सरकारी नौकरी की इस भर्ती में बढ़ा दिए 100 पद, अब कुल 648 पदों पर होगी भर्ती

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Librarian Grade-III Recruitment Total Post: राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड-III भर्ती 2024 के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी आई है। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने इस भर्ती में 100 अतिरिक्त पद जोड़ने का ऐलान किया है। पहले इस भर्ती में कुल 548 पदों की घोषणा की गई थी जिन्हें अब बढ़ाकर 648 कर दिया गया है।
इस बदलाव से उम्मीदवारों के लिए अवसर और बढ़ गए हैं क्योंकि अब कुल 648 पदों पर भर्ती की जाएगी। यानी 100 और उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा।
लाइब्रेरियन ग्रेड-III के इन बढ़े हुए पदों के लिए चयन प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी। उम्मीदवारों को RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। परीक्षा के बाद चयनित उम्मीदवारों को राज्य के विभिन्न सरकारी पुस्तकालयों में नियुक्त किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग