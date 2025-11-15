Good News: सरकारी नौकरी की इस भर्ती में बढ़ा दिए 100 पद, अब कुल 648 पदों पर होगी भर्ती

Librarian Grade-III Recruitment Total Post: राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड-III भर्ती 2024 के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी आई है। राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने इस भर्ती में 100 अतिरिक्त पद जोड़ने का ऐलान किया है। पहले इस भर्ती में कुल 548 पदों की घोषणा की गई थी जिन्हें अब बढ़ाकर 648 कर दिया गया है।