Suicide Case: कोटा में 2 युवकों ने किया सुसाइड, UP निवासी युवक ने सार्वजनिक पार्क में जाकर उठाया खौफनाक कदम

वहीं दूसरे युवक का शव किशोरपुरा थाना क्षेत्र के ट्रैफिक गार्डन में मिला। सुबह राहगीरों ने युवक को बेहोशी की हालत में देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उसे एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार युवक के पास से विषाक्त पदार्थ मिला है, जिससे अनुमान है कि उसने जहर खाकर आत्महत्या की। मृतक शिवशंकर कुन्हाड़ी बजरंग बस्ती का निवासी था और सिविल डिफेंस में कार्यरत था। परिजनों ने बताया कि शिवशंकर शनिवार को घर से नाराज होकर निकला था। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है।