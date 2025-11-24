Suicide Case: कोटा में 2 युवकों ने किया सुसाइड, UP निवासी युवक ने सार्वजनिक पार्क में जाकर उठाया खौफनाक कदम

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Kota Youth Suicide Case: कोटा में दो अलग-अलग स्थानों पर हुई आत्महत्याओं से हड़कंप मच गया। एक युवक ने सार्वजनिक पार्क में पेड़ से लटककर अपनी जान दी जबकि दूसरे युवक ने ट्रैफिक गार्डन में जहर खाकर आत्महत्या की। पुलिस दोनों घटनाओं की जांच में जुटी है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है।
कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र के श्रीनाथपुरम में एक युवक ने सार्वजनिक पार्क में पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। मृतक देवकरण खैराबाद का निवासी था और कोटा में किराए के मकान में रहता था।
सुबह वह अपने घर के सामने स्थित पार्क में लटका हुआ मिला। परिजनों ने तुरंत उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में किया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
वहीं दूसरे युवक का शव किशोरपुरा थाना क्षेत्र के ट्रैफिक गार्डन में मिला। सुबह राहगीरों ने युवक को बेहोशी की हालत में देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उसे एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार युवक के पास से विषाक्त पदार्थ मिला है, जिससे अनुमान है कि उसने जहर खाकर आत्महत्या की। मृतक शिवशंकर कुन्हाड़ी बजरंग बस्ती का निवासी था और सिविल डिफेंस में कार्यरत था। परिजनों ने बताया कि शिवशंकर शनिवार को घर से नाराज होकर निकला था। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग