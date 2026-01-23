Good News: 17.50 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तक बिछेगी 22KM की पाइप लाइन

इन पंपों की सहायता से पाइप लाइन के जरिए एयरपोर्ट तक फिल्टर पानी पहुंचाया जाएगा। एयरपोर्ट पर पाइपलाइन के जरिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से निर्मित स्वच्छ जलाशय में छोड़ा जाएगा। पाइप लाइन बिछाने के काम के शीघ्र ही कार्यादेश जारी कर करीब एक वर्ष की अवधि में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। पाइप लाइन बिछाने के लिए सौंपे गए डीडी के दौरान कोटा एयरपोर्ट के विमानपत्तन निदेशक परस राम मीणा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।