Kota: 3 महीने प्रेग्नेंट महिला की हॉस्पिटल में मौत, पर्ची बनवाते समय हो गई थी बेहोश

घटना की सूचना मिलने पर सीमलिया थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची। हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार ने बताया कि मौत के कारणों का स्पष्ट पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम जरूरी था लेकिन पीहर और ससुराल पक्ष ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया । परिजनों ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं चाहने की लिखित तहरीर भी दी । इसके बाद बिना पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया। हालांकि डॉक्टर्स के अनुसार मौत का कारण प्लेटलेट्स कम होना ही बताया है।