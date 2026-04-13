Kota: रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1.5 लाख वर्गमीटर भूमि पर बनेंगे 300 मॉडर्न स्टाफ क्वार्टर्स

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि परियोजना में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल अपनाया गया है, जिससे वित्तीय संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित होगा। वाणिज्यिक विकास से प्राप्त आय से ही कॉलोनी का पुनर्निर्माण किया जाएगा, जिससे रेलवे को अलग से कोई व्यय नहीं करना पड़ेगा और परियोजना आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी रहेगी। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद डेवलपर की ओर से टाइप-सैकंड, थर्ड और फोर्थ श्रेणी के 300 आधुनिक, सुविधासंपन्न स्टाफ क्वार्टर्स कोटा मंडल को सौंपे जाएंगे, जिनमें सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।