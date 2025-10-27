राजस्थान में यहां 40 फीट चौड़ा CC रोड और मल्टीस्टोरी पार्किंग का होगा निर्माण, 80 मकानों-दुकानों के स्थान का होगा पुनर्वास

Shrimathuradhishji Corridor: कोटा शहर के नंदग्राम (पाटनपोल) में वल्लभ कुल संप्रदाय के श्रीमथुराधीशजी (प्रथमेश) कॉरिडोर के लिए मकानों, दुकानों और पार्कों का चिह्नीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। अब दुकानों व मकानों को अवाप्त कर इसके स्थान पर कॉरिडोर के लिए विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से मथुराधीशजी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए सड़क चौड़ीकरण के लिए आसपास के भवनों का चिह्नीकरण किया गया है।