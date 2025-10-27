Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

राजस्थान में यहां 40 फीट चौड़ा CC रोड और मल्टीस्टोरी पार्किंग का होगा निर्माण, 80 मकानों-दुकानों के स्थान का होगा पुनर्वास

40-Foot-Wide CC Road And Multi-Story Parking: कॉरिडोर निर्माण के लिए 80 मकान व दुकानें का चिह्नीकरण किया गया है। इन मकानों और दुकानों के स्थान का पुनर्वास किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 27, 2025

कोटा मथुराधीशजी मंदिर का मैप (फोटो: गूगल मैप)

Shrimathuradhishji Corridor: कोटा शहर के नंदग्राम (पाटनपोल) में वल्लभ कुल संप्रदाय के श्रीमथुराधीशजी (प्रथमेश) कॉरिडोर के लिए मकानों, दुकानों और पार्कों का चिह्नीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। अब दुकानों व मकानों को अवाप्त कर इसके स्थान पर कॉरिडोर के लिए विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से मथुराधीशजी मंदिर कॉरिडोर निर्माण के लिए सड़क चौड़ीकरण के लिए आसपास के भवनों का चिह्नीकरण किया गया है।

कॉरिडोर निर्माण के लिए 80 मकान व दुकानें का चिह्नीकरण किया गया है। इन मकानों और दुकानों के स्थान का पुनर्वास किया जाएगा। श्रीमथुराधीशजी मंदिर कॉरिडोर के लिए पार्किंग एरिया विकसित किया जाएगा। इसके लिए नामदेव धर्मशाला को हटाकर पार्किंग विकसित की जाएगी। ऐसे में यहां आने वाले पर्यटकों के वाहन पार्किंग में खड़े हो सकेंगे।

आस्था का प्रमुख केन्द्र

श्रीमथुराधीशजी वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है। यहां राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग-अलग क्षेत्रों से कृष्ण भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कॉरिडोर में परिक्रमा मार्ग, पार्किंग और क्षेत्र को हैरिटेज लुक दिया जाएगा।

कोटा के दीवान द्वारकादास की हवेली

मुगल शासक औरंगजेब के मंदिर तोड़ने के दौरान ब्रजभूमि के वल्लभ संप्रदाय के लोग हिंदू राजाओं की शरण में आ गए। श्रीमथुराधीशजी 1727 में बूंदी पधारे और बूंदी में विराजित रहे। 1795 में कोटा के पूर्व नरेश दुर्जनशाल ने प्रभु को कोटा में पधराया।

कोटा के पाटनपोल द्वार के पास प्रभु का रथ ठहर गया। तब तत्कालीन आचार्य गोस्वामी ने आज्ञा दी कि प्रभु की यहीं विराजित होने की इच्छा है। तब कोटा के दीवान द्वारकादास ने अपनी हवेली को गोस्वामी के सुपुर्द किया। हवेली को मंदिर में बदला गया और प्रभुजी को विराजमान किया। यहां वल्लभ संप्रदाय के अनुसार सेवा होती है।

यह होगा काम

नामदेव धर्मशाला से भट्टजी घाट तक 40 फीट चौड़ा सीसी रोड, भट्टजी घाट स्थित पुरानी पुलिया की जगह स्टील ब्रिज, नामदेव धर्मशाला व मंदिर भूमि पर मल्टीस्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। टिपटा चौराहा से पाटनपोल दरवाजा व परिक्रमा मार्ग का जीर्णोद्धार, मंदिर मार्ग को हैरिटेज लुक में सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 80 दुकानों व मकानों का पुनर्वास किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan New Expressway: राजस्थान के इन जिलों से गुजरेगा 342KM लंबा नया एक्सप्रेस-वे, शुरू हुई जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया
टोंक
New-Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 01:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / राजस्थान में यहां 40 फीट चौड़ा CC रोड और मल्टीस्टोरी पार्किंग का होगा निर्माण, 80 मकानों-दुकानों के स्थान का होगा पुनर्वास

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Accident: हाईवे पर सुबह-सुबह हुआ भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल

कोटा

Heavy Rain Alert: अब ‘तूफान मोंथा’ करवाएगा ‘भारी बारिश’, IMD अलर्ट जारी, जानें 27, 28, 29, 30 अक्टूबर की राजस्थान वेदर रिपोर्ट

कोटा

Rajasthan: ऊर्जा मंत्री ने सरकारी स्कूलों के घटिया निर्माण पर उठाए सवाल, मदन दिलावर बोले- सब कांग्रेस सरकार के काम; जांच कराएंगे

Minister-Heeralal-Nagar-madan-dilawar
कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना तेज, धान मंदा

कोटा

Viral Video: मगरमच्छ के मुंह पर टेप लगाकर कोटा के युवक करते रहे ‘फोटो सेशन’, देखें सोशल मीडिया का वायरल वीडियो

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.