Rajasthan: 5 साल की बच्ची पर कुत्ते ने किया हमला, सिर, नाक, होंठ व गाल पर गहरे घाव, घर के बाहर खेल रही थी

बालिका के ताऊ महावीर गुर्जर ने बताया कि उनके भाई आसाराम की बेटी रितिका (5) घर के बाहर खेल रही थी। उसकी मां अंदर काम कर रही थी। इसी दौरान कुत्ते ने अचानक बच्ची पर हमला कर दिया। बालिका के चिल्लाने पर परिवारजन व पड़ोसी दौड़कर मौके पर पहुंचे और कुत्ते को भगाकर बालिका को बचाया। कुत्ते ने बालिका के चेहरे सहित कई जगह नोंच लिया। परिजन बालिका को तुरंत इटावा अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया। बालिका के पिता जयपुर में मजदूरी करते हैं।