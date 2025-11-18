Rajasthan: 5 साल की बच्ची पर कुत्ते ने किया हमला, सिर, नाक, होंठ व गाल पर गहरे घाव, घर के बाहर खेल रही थी

फोटो पत्रिका
कोटा। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र के गणेशगंज गांव में मंगलवार दोपहर घर के बाहर खेल रही 5 साल की बालिका पर कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने बालिका के सिर, नाक, होंठ व गाल पर काट लिया। कुत्ते के काटने से बालिका के शरीर पर गहरे घाव हो गए। चीख-पुकार सुन पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उसे छुड़ाया। परिजन बच्ची को पहले इटावा उपजिला अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा जेके लोन अस्पताल रेफर कर भर्ती कराया गया।
बालिका के ताऊ महावीर गुर्जर ने बताया कि उनके भाई आसाराम की बेटी रितिका (5) घर के बाहर खेल रही थी। उसकी मां अंदर काम कर रही थी। इसी दौरान कुत्ते ने अचानक बच्ची पर हमला कर दिया। बालिका के चिल्लाने पर परिवारजन व पड़ोसी दौड़कर मौके पर पहुंचे और कुत्ते को भगाकर बालिका को बचाया। कुत्ते ने बालिका के चेहरे सहित कई जगह नोंच लिया। परिजन बालिका को तुरंत इटावा अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया। बालिका के पिता जयपुर में मजदूरी करते हैं।
इटावा उपजिला चिकित्सालय के डॉ. ललित राठौर ने बताया कि कुत्ते के हमले से बालिका के सिर, गाल, होंठ, नाक पर गहरे घाव हो गए। उसे एआरवी (एंटी रेबीज वैक्सीन) का टीका लगाकर घावों की सफाई व मरहम पट्टी की गई। इसके बाद उस आगे के इलाज के लिए जेके लोन अस्पताल कोटा रेफर कर दिया है, जहां उसका उपचार जारी है।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग