सावधान: जानलेवा हुआ डेंगू, कोटा में तीसरी कक्षा के बच्चे की मौत, डॉक्टर बोले ‘रिपोर्ट नेगेटिव लेकिन लक्षण डेंगू जैसे हैं…’

Child Dies Due To Dengue: कोटा शहर समेत जिले में अब डेंगू जानलेवा साबित हो रहा है। डेंगू लाइक इलनेस से एक नौ साल के बालक की तलवंडी स्थित एक निजी अस्पताल में बुधवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। एक सप्ताह में यह दूसरी मौत हुई। इससे पहले एक बालिका की भी मौत हो चुकी है।