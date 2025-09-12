Patrika LogoSwitch to English

सावधान: जानलेवा हुआ डेंगू, कोटा में तीसरी कक्षा के बच्चे की मौत, डॉक्टर बोले ‘रिपोर्ट नेगेटिव लेकिन लक्षण डेंगू जैसे हैं…’

Kota News: दिनेश गुर्जर ने बताया कि उनका बेटा सचिन गुर्जर (9) वर्ष को दो दिन पहले बुखार की शिकायत हुई। सुधार नहीं होने पर उसे कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां उसका इलाज चला।

कोटा

Akshita Deora

Sep 12, 2025

सचिन गुर्जर (फाइल फोटो: पत्रिका)

Child Dies Due To Dengue: कोटा शहर समेत जिले में अब डेंगू जानलेवा साबित हो रहा है। डेंगू लाइक इलनेस से एक नौ साल के बालक की तलवंडी स्थित एक निजी अस्पताल में बुधवार देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। एक सप्ताह में यह दूसरी मौत हुई। इससे पहले एक बालिका की भी मौत हो चुकी है।

कसार निवासी दिनेश गुर्जर ने बताया कि उनका बेटा सचिन गुर्जर (9) वर्ष को दो दिन पहले बुखार की शिकायत हुई। सुधार नहीं होने पर उसे कोटा के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां उसका इलाज चला। उसकी डेंगू की जांच भी करवाई गई। बुधवार रात 10 बजे उसकी प्लेटलेट्स गिर गई। डॉक्टर ने एसडीपी लिखी।

एक निजी बल्ड बैंक में गए। ब्लड बैंक से डोनर बुलाया गया। रात 11 बजे एसडीपी चल रही थी। उसी समय उसकी मौत हो गई। दिनेश गुर्जर ट्रैक्टर चालक है। सचिन तीसरी क्लास में पढ़ाई कर रहा था।

इधर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक शारदा ने बताया कि सचिन को पहले उल्टी-दस्त व बुखार की शिकायत पर भर्ती कराया गया था। उसकी डेंगू जांच भी करवाई गई थी, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। डेंगू-लाइक इलनेस यानी डेंगू बुखार के समान फ्लू जैसे लक्षण होते है। उसके आधार पर ही उपचार किया गया।

पत्रिका ने चेताया

राजस्थान पत्रिका ने 11 सितम्बर के अंक में डेंगू व स्क्रब टायफस ने मारा शतक, मच्छरदानी के कवच में मरीज शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर कोटा जिले में डेंगू व स्क्रब टायफस के बढ़ते मामले को उठाया था।

Published on:

12 Sept 2025 10:44 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / सावधान: जानलेवा हुआ डेंगू, कोटा में तीसरी कक्षा के बच्चे की मौत, डॉक्टर बोले ‘रिपोर्ट नेगेटिव लेकिन लक्षण डेंगू जैसे हैं…’

