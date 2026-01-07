Mandi News: गेहूं-धान मंदा, सोयाबीन, चना, धनिया और दालों के भावों में तेजी, 90000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक

File Photo: Patrika
Kota Mandi Bhav: भामाशाहमंडी में मंगलवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 90 हजार कट्टे की रही। सोयाबीन 50, चना 50, धनिया 100 रुपए तेज रहा। गेहूं 50, धान 100 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 2000 कट्टे की आवक रही। भाव 4000 से 14000 रुपए रहे। लहसुन 500 रुपए तेज रहा। किराना बाजार में सोया रिफाइंड तेलों में 15 रुपए प्रति टिन की तेजी रही। उड़द, तुअर व चना दाल में 300 से 700 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही।
भाव इस प्रकार रहे: गेहूं 2575 से 2651, धान सुगन्धा 2400 से 3301, धान (1509) 3000 से 3601, धान (1847) 2800 से 3401, धान (1718-1885) 2600 से 3821, धान (पूसा-1)2400 से 3750, धान (1401)-3600 से 3800, धान दागी 1200 से 2800, सोयाबीन 3000 से 5001, सरसों 6000 से 6800, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 11000, मैथी 4000 से 5550, धनिया बादामी 7500 से 9200, धनिया ईगल 8500 से 9400, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4000 से 7200, चना देशी 4700 से 5200, चना मौसमी 4700 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5151, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7800 प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2275, चंबल 2250, सदाबहार 2145, लोकल रिफाइंड 2040, दीप ज्योति 2165, सरसों स्वास्तिक 2590, अलसी 2385 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2980, कोटा स्वास्तिक 2590, सोना सिक्का 2840, कटारिया गोल्ड 2630 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4070 से 4130 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 8950, कोटा फ्रेश 8500, पारस 8900, नोवा 8800, अमूल 9800, मधुसूदन 9300 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6500-6700, तुअर दाल 84000-11600 क्विंटल रहा।
सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी व सोने के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 6000 रुपए प्रति किलो तेजी के साथ 243000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 1500 रुपए बढ़कर 141500 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 142200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
गोल्ड (24 k) (99.5): 141000
गोल्ड (22 k) :130556
गोल्ड (20 k) : 122609
गोल्ड (18 k) : 112800
गोल्ड (14 k) : 99296
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
