राजस्थान के इस बैंक कर्मचारी नेता पर जानलेवा हमला,  पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई, आंदोलन की चेतावनी

कोटा। एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन कोटा इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ( मुख्यालय) चंचल मिश्रा से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने 7 अप्रैल को संगठन के सक्रिय सदस्य संजीव शंकर झा पर हुए कातिलाना हमले के मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर गहरा आक्रोश जताया। प्रतिनिधियों ने बताया कि घटना के तीन दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों के बैंक पेंशनर्स में व्यापक रोष व्याप्त है। उन्होंने मामले में शीघ्र कार्रवाई कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस पर एएसपी चंचल मिश्रा ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।