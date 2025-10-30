सेना भर्ती में बूंदी, ब्यावर और डूंगरपुर के 700 अभ्यर्थियों ने आजमाया भाग्य

army recruitment in kota
शहर में सेना भर्ती रैली के पहले दिन गुरुवार सुबह बूंदी, ब्यावर और डूंगरपुर के 700 अभ्यर्थियों ने दौड़ में भाग्य आजमाया। तीनों जिलों के अभ्यर्थियों ने बुधवार रात 12 बजकर 1 मिनट से महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में रिपोर्टिँग दी। तीनों जिलों के 700 अभ्यर्थियों की 1.6 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई।
इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए स्टेडियम में सेना और अभ्यर्थियों के अलावा सभी का प्रवेश वर्जित रखा गया। सुरक्षा की दृष्टि से उम्मेद सिंह स्टेडियम के दोनों गेट बंद रखे। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल अतुल कुमार ने बताया कि 30 अक्टूबर से 6 नवम्बर तक प्रदेश के 18 जिलों के 6 हजार से अधिक अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे।
रैली के पहले दिन गुरुवार को बूंदी, ब्यावर और डूंगरपुर के 700 अभ्यर्थियों ने दौड़ में भाग्य आजमाया। शुक्रवार को बारां, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ, दौसा, डूंगरपुर, पाली, झालावाड़, संलूबर, प्रतापगढ़ और उदयपुर के 700 अभ्यर्थी भाग्य आजमाएंगे।
पहले परीक्षा होने से भीड़ नहीं
कर्नल अतुल ने बताया कि सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए पूर्व में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण लिया जा रहा है। भर्ती रैली में 8 दिन में अलग-अलग जिलों के अभ्यर्थियों को रखा गया है। ऐसे में हर दिन एक हजार से कम ही अभ्यर्थी ही यहां पहुंचेंगे।
पहले ही भेजे प्रवेश पत्र
सेना रैली के सभी अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र ई-मेल से भेज दिए गए हैं। करौली जिले की 29 अक्टूबर को बरसात के कारण रद्द की गई भर्ती रैली अब 5 नवम्बर को होगी। इसके लिए उनके ई-मेल पर अभ्यर्थियों को नए प्रवेश पत्र भेज दिए गए हैं। अभ्यर्थियों के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड पर व्यवस्थाएं भी की गई है। भर्ती स्थल पर अभ्यर्थियों के लिए खाने-पीने के लिए स्टॉल भी लगवाया गया है।दौड़ में श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्नल अतुल कुमार ने बताया कि इस बार दौड़ में अभ्यर्थियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उन्होंने राजस्थान की सेना भर्ती रैली में ऐसा श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं देखा। ये अभ्यर्थियों द्वारा दिया गया राजस्थान का श्रेष्ठ प्रदर्शन है।
यह है मापदंड
रैली में दौड़ निर्धारित समय से अधिक समय में पूरी करने पर अंक कटेंगे। निर्धारित 1.6 किमी की दौड़ साढ़े 5 मिनट में पूरी करने पर पूरे 50 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद पौने 6 मिनट में दौड़ पूरी करने पर 48, 6 मिनट पर दौड़ पूरी करने पर 36, 6.15 मिनट में दौड़ पूरी करने पर 24 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार चेन पर 10 बीम लगाने पर पूरे 40 अंक दिए जाएंगे। इसके कम 9 बीम लगाने पर 7 अंक कट जाएंगे और अभ्यर्थी को 33 अंक दिए जाएंगे। 8 बीम पर 27, 7 बीम पर 21, 6 बीम पर 16 अंक मिलेंगे। भर्ती के लिए सीने की चौड़ाई 77 सेमी होनी चाहिए। सीने फुलाने के बाद 82 सेमी होना चाहिए।
