सेना भर्ती में बूंदी, ब्यावर और डूंगरपुर के 700 अभ्यर्थियों ने आजमाया भाग्य

रैली में दौड़ निर्धारित समय से अधिक समय में पूरी करने पर अंक कटेंगे। निर्धारित 1.6 किमी की दौड़ साढ़े 5 मिनट में पूरी करने पर पूरे 50 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद पौने 6 मिनट में दौड़ पूरी करने पर 48, 6 मिनट पर दौड़ पूरी करने पर 36, 6.15 मिनट में दौड़ पूरी करने पर 24 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार चेन पर 10 बीम लगाने पर पूरे 40 अंक दिए जाएंगे। इसके कम 9 बीम लगाने पर 7 अंक कट जाएंगे और अभ्यर्थी को 33 अंक दिए जाएंगे। 8 बीम पर 27, 7 बीम पर 21, 6 बीम पर 16 अंक मिलेंगे। भर्ती के लिए सीने की चौड़ाई 77 सेमी होनी चाहिए। सीने फुलाने के बाद 82 सेमी होना चाहिए।