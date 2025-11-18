Rajasthan: धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में धर्मांतरण का आरोप, कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद हिंदू संगठनों ने दी ये चेतावनी

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - पत्रिका)
Case Of Forced Religious Conversion: कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान धर्मांतरण करवाए जाने का मामला सामने आया है। बजरंग दल प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल ने आरोप लगाया कि 4 से 6 नवंबर के बीच दिल्ली से आए कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित की। इस संबंध में बजरंग दल ने बोरखेड़ा थाने में शिकायत दी है।
इधर सीआइ देवेश भारद्वाज ने बताया कि हिंदू संगठनों ने ज्ञापन और शिकायत दी है, जिसकी जांच की जा रही है। उधर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने सोमवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।
रेनवाल ने आरोप लगाया कि राजस्थान में हाल ही लागू ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025’ के बावजूद कोटा में मिशनरी गतिविधियों के माध्यम से धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक पादरी कथित रूप से राजस्थान सरकार को लेकर विवादित टिप्पणियां कर धर्म परिवर्तन का आह्वान करता दिख रहा है।
रेनवाल के अनुसार कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों द्वारा मंच से स्वयं को बपतिस्मा लेकर ईसाई धर्म अपनाने की बात भी कही गई। उन्होंने मांग की है कि धर्मांतरण में लिप्त लोगों पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। कार्रवाई नहीं होने पर हिंदू संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी मामले में लटूरी गोशाला, अस्थल मठ कैथून, भूरिया डोल सहित विभिन्न स्थानों के संतों के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
