Rajasthan: धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में धर्मांतरण का आरोप, कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद हिंदू संगठनों ने दी ये चेतावनी

रेनवाल के अनुसार कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों द्वारा मंच से स्वयं को बपतिस्मा लेकर ईसाई धर्म अपनाने की बात भी कही गई। उन्होंने मांग की है कि धर्मांतरण में लिप्त लोगों पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। कार्रवाई नहीं होने पर हिंदू संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी मामले में लटूरी गोशाला, अस्थल मठ कैथून, भूरिया डोल सहित विभिन्न स्थानों के संतों के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।