Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan: धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में धर्मांतरण का आरोप, कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद हिंदू संगठनों ने दी ये चेतावनी

Hindu Organizations Protest Warning: कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान धर्मांतरण करवाने का आरोप लगा है। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि दिल्ली से आए कुछ लोग सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण की गतिविधियां चला रहे थे।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 18, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - पत्रिका)

Case Of Forced Religious Conversion: कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान धर्मांतरण करवाए जाने का मामला सामने आया है। बजरंग दल प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल ने आरोप लगाया कि 4 से 6 नवंबर के बीच दिल्ली से आए कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित की। इस संबंध में बजरंग दल ने बोरखेड़ा थाने में शिकायत दी है।

इधर सीआइ देवेश भारद्वाज ने बताया कि हिंदू संगठनों ने ज्ञापन और शिकायत दी है, जिसकी जांच की जा रही है। उधर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने सोमवार को कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।

रेनवाल ने आरोप लगाया कि राजस्थान में हाल ही लागू ‘राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025’ के बावजूद कोटा में मिशनरी गतिविधियों के माध्यम से धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक पादरी कथित रूप से राजस्थान सरकार को लेकर विवादित टिप्पणियां कर धर्म परिवर्तन का आह्वान करता दिख रहा है।

रेनवाल के अनुसार कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों द्वारा मंच से स्वयं को बपतिस्मा लेकर ईसाई धर्म अपनाने की बात भी कही गई। उन्होंने मांग की है कि धर्मांतरण में लिप्त लोगों पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। कार्रवाई नहीं होने पर हिंदू संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी मामले में लटूरी गोशाला, अस्थल मठ कैथून, भूरिया डोल सहित विभिन्न स्थानों के संतों के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम कलक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

ये भी पढ़ें

Conversion in Rajasthan: राजस्थान में धर्मांतरण का बड़ा खेल, कोने-कोने में हिंदुओं को बना रहे ईसाई, अपना रहे ये हथकंडे
जयपुर
Conversion in Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 11:01 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan: धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में धर्मांतरण का आरोप, कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन के बाद हिंदू संगठनों ने दी ये चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : बंपर आवक, धान व लहसुन तेज, सोयाबीन मंदा

Kota Mandi
कोटा

कल आधे से ज्यादा कोटा शहर में इसलिए नहीं आएगा 8 घंटे पानी

Hanumangarh water supply
कोटा

Rajasthan Accident: दर्दनाक सड़क हादसे में कार के उड़े परखच्चे, शादी में जा रहे 2 लोगों की मौत

कोटा

Boxing World Cup 2025: बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी

arundhati choudhary boxer
कोटा

Kota Crime: निवेशकों को हाई माइक्रो इनकम स्कीम का झांसा, 2.12 करोड़ जमा कर फुर्र हो गई कंपनी

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.