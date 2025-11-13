Mandi News: बदल गई राजस्थान की इस मंडी में समय और एंट्री गेट समेत कई व्यवस्थाएं, अब अवकाश के दिनों में नहीं मिलेगा प्रवेश

File Photo: Patrika
Kota Mandi News: भामाशाहमंडी में इन दिनों पौन दो लाख जिंसों की आवक हो रही है। इनमें धान सबसे ज्यादा है। हालात यह है कि मंडी प्रशासन को व्यवस्था बनाने में पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में अब कृषि उपज मंडी समिति ने नीलामी व्यवस्था और माल के उठाव को सुचारू बनाने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है।
कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन के महामंत्री महेश खंडेलवाल ने बताया कि 13 नवंबर से आगामी आदेश तक कृषि जिंसों के प्रवेश पर समयबद्ध नियंत्रण रहेगा।
नई व्यवस्था के तहत मंडी प्रांगण में सुबह 6 से 9 बजे तक तथा दोपहर 2 से रात्रि 11 बजे तक कृषि जिंसों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मंडी अवकाश के दिन भी पूरे दिन कृषि जिंसों की आवक पर रोक रहेगी।
मंडी समिति ने प्रवेश के लिए गेटवार व्यवस्था भी तय की है। गेट नंबर 1 से ट्रक, टर्बो और ट्रेलर को प्रवेश दिया जाएगा। जबकि गेट नंबर 2 से ट्रैक्टर-ट्रॉली, पिकअप और छोटी मेटाडोर (चार पहिया वाहन) को प्रवेश मिलेगा।
मंडी समिति ने व्यापारियों, मुनीमों, पल्लेदारों और किसानों से नई व्यवस्था में सहयोग की अपील की है ताकि नीलामी कार्य और माल उठाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जा सके।
भामाशाहमंडी में बुधवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 175000 कट्टे रही। सोयाबीन 50, सरसों 50 रुपए तेज रहा। धान 100, चना 25 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 5000 कट्टे की आवक रही। भाव 2000 से 9500 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 9800 रुपए रहा। किराना बाजार में सभी खाद्य तेलों में 20 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।
भाव इस तरह रहे : गेहूं 2511 से 2621, गेहूं बीज क्वालिटी 2550 से 2620, धान (1509 ) नया गीला 1500 से 2301, सूखा 2300 से 2721, धान (1847) 2000 से 2550, धान (1718) 2600 से 3000, धान दागी 1000 से 2000, सोयाबीन 3000 से 4701, सरसों 6000 से 6700, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का नई 1200 से 1850, जौ 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9400, मैथी 3800 से 4800, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 6000 से 7100, धनिया ईगल 6500 से 7300, मूंग 6000 से 7200, उड़द पुराना 4000 से 6000, उड़द नया 4000 से 6500, चना देशी 4900 से 5200, चना मौसमी 5000 से 5200, चना पेप्सी 4800 से 5301 प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2260, चंबल 2235, सदाबहार 2110, लोकल रिफाइंड 1980, दीप ज्योति 2125, सरसों स्वास्तिक 2640, अलसी 2390 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2775, कोटा स्वास्तिक 2350, सोना सिक्का 2620, कटारिया गोल्ड 2370 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4250 से 4310 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 9980, कोटा फ्रेश 9900, पारस 10250, नोवा 9950, अमूल 10000, मधुसूदन 10290 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-87000, मोगर 9200-96000, चना दाल 6800-7100, तुअर दाल 8000-11200 क्विंटल रहा।
कोटा. सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी व सोने के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 2300 रुपए तेज होकर 158300 रुपए प्रति किलो हो गए। जेवराती सोने के भाव 200 रुपए की तेजी के साथ 125400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 126050 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।
गोल्ड (24 k) (99.5): 125000
गोल्ड (22 k) :115741
गोल्ड (20 k) : 108696
गोल्ड (18 k) : 100000
गोल्ड (14 k) :88028
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
